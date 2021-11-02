Semra Dinçer’in ölümü yasa boğdu! Eski rol arkadaşlarından mesaj yağdı! ’Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı’

Ünlü şarkıcı, acı haberi duyurduktan sonra bir açıklama daha yaptı: 1) Semra abla birilerine kırgındı (yazamam). Bana bizzat 'Ben hayatta iken ismim yazılmasın bana bir şey olursa lütfen Ahbapların bana destek olduğunu açıkla' demişti.

2) Saat 12.24 te vefat etti. Saat 13.00 gibi tüm ailesi öğrendi. Bir saat sonrasında ise tweet attım.