02 Kasım 2021, Salı
Semra Dinçer’in ölümü yasa boğdu! Eski rol arkadaşlarından mesaj yağdı! 'Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı'
Kavak Yelleri, Kuzey Güney ve İstanbullu Gelin gibi birçok yapımda rol alan Semra Dinçer hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı ve AHBAP derneği başkanı Haluk Levent sosyal medyada yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Dinçer'in ölümü eski rol arkadaşlarını yasa boğdu. Kıvanç Tatlıtuğ, Öykü Karayel ve Bade İşçil gibi rol arkadaşları ve senarist Ece Yörenç, baş sağlığı mesajları yayınladı.
Giriş Tarihi: 02.11.2021 11:09
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