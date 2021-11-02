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Semra Dinçer’in ölümü yasa boğdu! Eski rol arkadaşlarından mesaj yağdı! 'Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı'

Kavak Yelleri, Kuzey Güney ve İstanbullu Gelin gibi birçok yapımda rol alan Semra Dinçer hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı ve AHBAP derneği başkanı Haluk Levent sosyal medyada yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Dinçer'in ölümü eski rol arkadaşlarını yasa boğdu. Kıvanç Tatlıtuğ, Öykü Karayel ve Bade İşçil gibi rol arkadaşları ve senarist Ece Yörenç, baş sağlığı mesajları yayınladı.

Giriş Tarihi: 02.11.2021 11:09
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Semra Dinçer’in ölümü yasa boğdu! Eski rol arkadaşlarından mesaj yağdı! ’Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı’

Ünlü sanatçı ve AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, oyuncu Semra Dinçer'in ölümünü sosyal medya hesabından duyurdu.

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Semra Dinçer’in ölümü yasa boğdu! Eski rol arkadaşlarından mesaj yağdı! ’Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı’

"SAYISIZ OPERASYON YAPTIRILDI AMA OLMADI"

Dinçer'in akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Levent, "İki yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından iki kez ev tutuldu, sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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Semra Dinçer’in ölümü yasa boğdu! Eski rol arkadaşlarından mesaj yağdı! ’Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı’

Ünlü şarkıcı, acı haberi duyurduktan sonra bir açıklama daha yaptı: 1) Semra abla birilerine kırgındı (yazamam). Bana bizzat 'Ben hayatta iken ismim yazılmasın bana bir şey olursa lütfen Ahbapların bana destek olduğunu açıkla' demişti.
2) Saat 12.24 te vefat etti. Saat 13.00 gibi tüm ailesi öğrendi. Bir saat sonrasında ise tweet attım.

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Semra Dinçer’in ölümü yasa boğdu! Eski rol arkadaşlarından mesaj yağdı! ’Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı’

"ROLÜNÜN HAKKINI ŞAHANE VERMİŞTİ"

Sema Dinçer'in 'Handan Tekinoğlu' karakterine hayat verdiği 'Kuzey Güney' dizisinin senaristi Ece Yörenç, üzüntüsünü Instagram hesabı üzerinden dile getirdi:

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Semra Dinçer’in ölümü yasa boğdu! Eski rol arkadaşlarından mesaj yağdı! ’Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı’

"Ece'nin bugüne kadar yazdığı her kadın karakterini ayrı sevip, hepsine ayrı gıcık oldum. Hayriye Hanım gibi mesela. Handan Hanım'a da dayanamıyordum. Aynı bölüm içinde hem çok üzülüp, kıyamayıp hem de çok sinirleniyordum. Çocuklarını ayrı ayrı kayırıp, ayrı ayrı severken - merdivenlerde kapılarda sessizce dururken sinirlerimi tel tel ediyordu..."
"Rolünün hakkını şahane vermişti! Allah rahmet eylesin, gittiği yerde çok sevilsin. En az Handan Hanım kadar yaralı, hüzünlü bir kadındı. Nur içinde, huzur içinde uyusun."