Kalp Yarası’nda Ferit ve Ayşe’den önemli karar! Tüm olanlardan sonra...

Kızının intihara teşebbüsü ile sarsılan Zümrüt, Hüseyin'in masum bir insanı öldürüp iftira atmasının bedelini kızının ödediğini düşünüp Hüseyin'e polise her şey itiraf etmesi için zaman tanıdı. Hüseyin kurduğu oyunla suçu üstünden atmayı ve Zümrüt'ü kandırmayı başardı. Böylelikle Ayşe de cinayet suçlamasından aklanmış oldu.