12 Ekim 2021, Salı
Kalp Yarası’nda Ferit ve Ayşe’den önemli karar! Tüm olanlardan sonra...
atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" on beşinci bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vuran Kalp Yarası, #KıymaBize etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.
Giriş Tarihi: 12.10.2021 12:40 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 12:40
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