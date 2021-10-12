12 Ekim 2021, Salı
Kuruluş Osman’da heyecan dorukta! Osman Bey intikam yemini ediyor
Üçüncü sezona reyting rekoru ile başlayan Kuruluş Osman, yeni bölüm fragmanıyla heyecan yarattı. 13 Ekim Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek olan 66'ncı bölüm tanıtımına, "İntikam ateşi sahibini de yakar!" sözleri damga vurdu. Yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile sezona bomba gibi giren 'Kuruluş Osman', yeni karakterleri, kadroya katılan oyuncular, görkemli dekorlar ve büyüyen hikayesiyle izleyiciden tam not almıştı.
Giriş Tarihi: 12.10.2021 12:57 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 12:58
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