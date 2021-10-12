Kuruluş Osman’da heyecan dorukta! Osman Bey intikam yemini ediyor

Üçüncü sezona reyting rekoru ile başlayan Kuruluş Osman, yeni bölüm fragmanıyla heyecan yarattı. 13 Ekim Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek olan 66'ncı bölüm tanıtımına, "İntikam ateşi sahibini de yakar!" sözleri damga vurdu. Yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile sezona bomba gibi giren 'Kuruluş Osman', yeni karakterleri, kadroya katılan oyuncular, görkemli dekorlar ve büyüyen hikayesiyle izleyiciden tam not almıştı.