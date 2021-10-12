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Kuruluş Osman’da heyecan dorukta! Osman Bey intikam yemini ediyor

Üçüncü sezona reyting rekoru ile başlayan Kuruluş Osman, yeni bölüm fragmanıyla heyecan yarattı. 13 Ekim Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek olan 66'ncı bölüm tanıtımına, "İntikam ateşi sahibini de yakar!" sözleri damga vurdu. Yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile sezona bomba gibi giren 'Kuruluş Osman', yeni karakterleri, kadroya katılan oyuncular, görkemli dekorlar ve büyüyen hikayesiyle izleyiciden tam not almıştı.

Giriş Tarihi: 12.10.2021 12:57 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 12:58
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Kuruluş Osman’da heyecan dorukta! Osman Bey intikam yemini ediyor

66.Bölüm:

TEKFURLAR PAPAZ GREGOR'UN PEŞİNDE

'Kuruluş Osman'ın 66'ncı bölümünde, Osman Bey'in Ortodoks dünyasının önemli din adamlarından birini kaçırmasının ardından Bitinya'da sular bulanmıştır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’da heyecan dorukta! Osman Bey intikam yemini ediyor

Mihail Koses, Rogatus Laskaris ve Aya Nikola, ittifak kararı almalarına rağmen Papaz Gregor'u bulup ele geçirmek için ayrı ayrı planlar yapmaktadırlar.

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Kuruluş Osman’da heyecan dorukta! Osman Bey intikam yemini ediyor

OSMAN BEY KARAYEL'İN KATİLİNİ ARIYOR!

Çok sevdiği atı Karayel'in katledilmesi ile büyük şok yaşayan Osman Bey, katili bulmak için obada bilinçli bir güvenlik zafiyeti oluşturarak zekice bir oyun kurar. Turgut Bey ise alplerini geri getireceğine dair söz veren Osman Bey'i sözünü tutamamış olmasına tepki gösterir.

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Kuruluş Osman’da heyecan dorukta! Osman Bey intikam yemini ediyor

BALA HATUN VE MALHUN HATUN KARŞI KARŞIYA!

Öte yandan Bala Hatun'un gebe olduğunu öğrenen Malhun Hatun, Bala Hatun'la iktidar mücadelesine girişir! Bala Hatun'un "Bu obanın baş hatunu benim" çıkışıyla gerilim yükselirken, iki hatunun çatışması oba halkını da etkiler.

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Kuruluş Osman’da heyecan dorukta! Osman Bey intikam yemini ediyor

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.