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Mustafa Sandal’la mahkemelik olan Emina Jahovic’e büyük şok!

Sanat dünyasının örnek çiftlerinden olan Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, 2018 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ayrılığın ardından çocukları için sık sık bir araya gelen ikili, nafaka davasında karşı karşıya geldi. Jahovic, Sandal'a nafakasını ödemediği gerekçesiyle dava açıp hesaplarına haciz koydurdu. Ancak mahkemenin son kararı, Emina Jahovic'i şoke etti.

Giriş Tarihi: 12.10.2021 10:51 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 10:51
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Mustafa Sandal’la mahkemelik olan Emina Jahovic’e büyük şok!

Sırp şarkıcı Emina Jahovic, eski eşi ve iki oğlunun babası Mustafa Sandal'ın nafaka ve boşanma protokolünde yer alan kira bedelini ödemediğini öne sürerek 1.1 milyon liralık haciz ve tedbir kararı çıkarmıştı.

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Mustafa Sandal’la mahkemelik olan Emina Jahovic’e büyük şok!

DEKONTLARI MAHKEMEYE SUNDU

Hürriyet'in haberine göre; karara itiraz eden Sandal, eski eşine yaptığı ödemelerin banka dekontlarını İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'ne sundu.

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Mustafa Sandal’la mahkemelik olan Emina Jahovic’e büyük şok!

Dekontlara göre Sandal, Bebek'teki bir banka şubesinden Jahovic'e 62 kalemde 968 bin lira ödemiş.

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Mustafa Sandal’la mahkemelik olan Emina Jahovic’e büyük şok!

DAVA OCAK AYINA ERTELENDİ

Mustafa Sandal'ın ayrıca, Çubuklu Vadi'deki villanın boşandıktan sonraki toplam kira bedeli olan 750 bin lirayı da eski eşine ödediği ve o belgeleri de mahkemeye sunacağı öğrenildi.

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Mustafa Sandal’la mahkemelik olan Emina Jahovic’e büyük şok!

İtirazı kabul ederek Emina Jahovic'in icra takibindeki birikmiş tüm alacak taleplerini durduran mahkeme, davayı erteledi. Dava, 20 Ocak 2022'de yeniden görülecek.