Mustafa Sandal’la mahkemelik olan Emina Jahovic’e büyük şok!

Sanat dünyasının örnek çiftlerinden olan Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, 2018 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ayrılığın ardından çocukları için sık sık bir araya gelen ikili, nafaka davasında karşı karşıya geldi. Jahovic, Sandal'a nafakasını ödemediği gerekçesiyle dava açıp hesaplarına haciz koydurdu. Ancak mahkemenin son kararı, Emina Jahovic'i şoke etti.