Kalp Yarası’nda Ayşe ve Ferit evlendi!

Hastanede tedavi gören Yaman, kendine geldiğinde Betül'le sert bir tartışma yaşasa da genç kadını polislere ihbar etmedi. Betül ondan boşanmayacağını bir kez daha söylerken Hande'nin hamile olduğunu söylemesi ile daha fazla direnemedi ve Yaman'dan ayrılmaya karar verdi.