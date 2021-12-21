21 Aralık 2021, Salı
Kuruluş Osman’da 76. bölüm | Ağır yaralanan Osman Bey yeniden nasıl ayağa kalkacak?
atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 76'ncı bölümüyle 22 Aralık Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Geçen bölümünün finaliyle seyiriyi merak içinde bırakan ve 76'ncı bölüm fragmanıyla rekor izlemelere ulaşan 'Kuruluş Osman', Çarşamba akşamı Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek.
Giriş Tarihi: 21.12.2021 11:16 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 11:16
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