Kalp Yarası 25. bölüm canlı izle | Kalp Yarası yeni bölüm canlı izle
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası, 25. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hatay'ın muhteşem doğasında çekilen ve tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran Kalp Yarası dizisinin başrollerini Gökhan Alkan, Merve Çağıran ve Yağmur Tanrısevsin paylaşıyor. Kalp Yarası 25. bölümüne "Her şey seninle güzel sevgilim..." sözü damga vurdu. İşte Kalp Yarası 25. yeni bölüm izleme adresi...
KALP YARASI DİZİSİNDE BU HAFTA
Birbirlerine duydukları aşk sayesinde önlerine çıkan tüm engelleri aşan Ayşe ve Ferit, yeniden evlenmeye hazırlanmaktadır. Fakat Şahin'in Ayşe'nin gitmesine izin vermeye niyeti yoktur. Şahin, Ayşe'yi en zayıf yerinden vurmaya karar verir ve planını devreye sokar. Yaman'ın Adnan'ın oğlu olduğu gerçeği Azade'yi sarsarken, bulunduğu delikten kurtulmaya çalışan Hande herkese büyük bir sürpriz hazırlamaktadır. Bu sürpriz Hande'nin hayatını değiştirirken Betül'ü de yeni kararlar almaya zorlayacaktır.