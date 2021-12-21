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Aybüke Pusat ve Furkan Andıç aşkı belgelendi! Böyle yakalandılar

Geçtiğimiz yıllarda aynı dizide rol alan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelmiş, ancak ikili çıkan haberleri yalanlamıştı. Ancak ortaya çıkan görüntüleri şaşırttı. Daha önce haklarında birlikte olduklarına dair söylentileri yalanlayan Pusat ve Andıç, gittikleri mekanda samimi şekilde eğlenirken görüntülendi.

Giriş Tarihi: 21.12.2021 13:47 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 13:47
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Aybüke Pusat ve Furkan Andıç aşkı belgelendi! Böyle yakalandılar

Her Yerde Sen dizisinde birlikte rol alan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın birliktelik yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Aybüke Pusat ve Furkan Andıç aşkı belgelendi! Böyle yakalandılar

Zaman zaman isimleri birlikte anılan ikili, çıkan aşk haberlerini her fırsatta yalanladı.

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Aybüke Pusat ve Furkan Andıç aşkı belgelendi! Böyle yakalandılar

FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Ancak ortaya çıkan görüntüleri olay yarattı. Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın bir gece kulübünde samimi şekilde eğlenirken görüntülendi.

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Aybüke Pusat ve Furkan Andıç aşkı belgelendi! Böyle yakalandılar

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Instagram hesabı Gossippasta'nın iddiasına göre; ikilinin bir gece kulübünde çekilmiş samimi fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Aybüke Pusat ve Furkan Andıç aşkı belgelendi! Böyle yakalandılar

Basına yansıyan fotoğraflar sonrası Aybüke Pusat ve Furkan Andıç cephesinden gelecek açıklama merak konusu oldu.