Aybüke Pusat ve Furkan Andıç aşkı belgelendi! Böyle yakalandılar

Geçtiğimiz yıllarda aynı dizide rol alan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelmiş, ancak ikili çıkan haberleri yalanlamıştı. Ancak ortaya çıkan görüntüleri şaşırttı. Daha önce haklarında birlikte olduklarına dair söylentileri yalanlayan Pusat ve Andıç, gittikleri mekanda samimi şekilde eğlenirken görüntülendi.