Kalp Yarası ekran başına kilitledi! Türkiye Ferit ve Ayşe aşkını soluksuz izledi

Ayşe'nin kafasını dağıtması için Ferit bir an evvel kafenin açılışının yapılmasına karar verdi. Bu haberle büyük heyecan yaşayan Ayşe hemen hazırlıklara başladı. Hande'den duyduklarını araştıran Ferit, Fırtına hakkındaki gerçeği öğrendi. Öte yandan Adnan'ın talimatıyla Ferit'in düşmanının peşine düşen Bahtiyar, Baha ve Hüseyin'in bir arada olduğu görüntülere ulaştı. Bu durum Adnan'ın Hüseyin'den şüphelenmesine yol açarken, Hüseyin'in Ferit'e zarar verebileceğini düşündürttü.