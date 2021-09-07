07 Eylül 2021, Salı
Kalp Yarası ekran başına kilitledi! Türkiye Ferit ve Ayşe aşkını soluksuz izledi
atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" onuncu bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti. Kalp Yarası'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %5,35 izlenme oranı ve %17,91 izlenme payı alarak birinci oldu.
Giriş Tarihi: 07.09.2021 11:53 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 12:28
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