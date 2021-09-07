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Kalp Yarası ekran başına kilitledi! Türkiye Ferit ve Ayşe aşkını soluksuz izledi

atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" onuncu bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti. Kalp Yarası'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %5,35 izlenme oranı ve %17,91 izlenme payı alarak birinci oldu.

Giriş Tarihi: 07.09.2021 11:53 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 12:28
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Kalp Yarası ekran başına kilitledi! Türkiye Ferit ve Ayşe aşkını soluksuz izledi

Kalp Yarası, güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vururken, #BirSenVarsın etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kalp Yarası ekran başına kilitledi! Türkiye Ferit ve Ayşe aşkını soluksuz izledi

10.Bölümde Neler Oldu?

Hüseyin'in müdahalesiyle Hande'nin konuşması yarım kaldı. Hande'nin sözleri Ferit'in aklını karıştırırken, neler olduğunu anlamaya çalışan Ayşe şüpheye düştü; Ferit'in Hande'yle konuştuğunu anlasa da bunu dile getirmedi.

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Kalp Yarası ekran başına kilitledi! Türkiye Ferit ve Ayşe aşkını soluksuz izledi

Ayşe'nin kafasını dağıtması için Ferit bir an evvel kafenin açılışının yapılmasına karar verdi. Bu haberle büyük heyecan yaşayan Ayşe hemen hazırlıklara başladı. Hande'den duyduklarını araştıran Ferit, Fırtına hakkındaki gerçeği öğrendi. Öte yandan Adnan'ın talimatıyla Ferit'in düşmanının peşine düşen Bahtiyar, Baha ve Hüseyin'in bir arada olduğu görüntülere ulaştı. Bu durum Adnan'ın Hüseyin'den şüphelenmesine yol açarken, Hüseyin'in Ferit'e zarar verebileceğini düşündürttü.

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Kalp Yarası ekran başına kilitledi! Türkiye Ferit ve Ayşe aşkını soluksuz izledi

Zümrüt, Hande'yi zorla psikoloğa götürse de Hande kaçmayı başardı. Yaman ise Hande'yi evine alıp onun yanlış bir karar vermesine engel oldu. Diğer yanda Yaman'ın doğum gününü kutlamak isteyen Betül, Yaman'ın Hande yüzünden buluşmaya gelmemesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

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Kalp Yarası ekran başına kilitledi! Türkiye Ferit ve Ayşe aşkını soluksuz izledi

Ayşe kafe için hazırlıklara devam ederken, Ferit'in sürekli Hande ile iletişimde olmasından dolayı Ayşe'nin içini bir korku kapladı. Açılışta Sancakzadeler bir araya geldi. Ferit geç kaldığı açılışa, elinde balonlarıyla gelip sürpriz yapınca kendini affettirdi.