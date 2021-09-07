07 Eylül 2021, Salı
Kibariye’den mutlu evliliğin sırrı: “Sabırlı olunursa…”
21 yıldır evli olan Kibariye ve Ali Küçükbalçık çifti defalarca kez ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti. Söz konusu iddiaları kabul etmeyen Kibariye, "Tek günlük kaçamak için evliliğimi bitirmem" açıklaması yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde konser veren Kibariye, mutlu evliliğin sırrını açıkladı. Şarkıcı konuşmasında, "Evlilikte kadın da erkek de sabırlı olmalı. Sabırlı ve kanaatkar olurlarsa geçim devam eder. Ben mesela aşırı sabırlıyım. Bana kocam iyi davranıyor..." dedi.
Giriş Tarihi: 07.09.2021 13:09
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