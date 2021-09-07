07 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kibariye’den mutlu evliliğin sırrı: “Sabırlı olunursa…”

Kibariye’den mutlu evliliğin sırrı: “Sabırlı olunursa…”

21 yıldır evli olan Kibariye ve Ali Küçükbalçık çifti defalarca kez ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti. Söz konusu iddiaları kabul etmeyen Kibariye, "Tek günlük kaçamak için evliliğimi bitirmem" açıklaması yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde konser veren Kibariye, mutlu evliliğin sırrını açıkladı. Şarkıcı konuşmasında, "Evlilikte kadın da erkek de sabırlı olmalı. Sabırlı ve kanaatkar olurlarsa geçim devam eder. Ben mesela aşırı sabırlıyım. Bana kocam iyi davranıyor..." dedi.

Giriş Tarihi: 07.09.2021 13:09
  • 1
  • 14
Kibariye’den mutlu evliliğin sırrı: “Sabırlı olunursa…”

1999 yılında nikah masasına oturan Kibariye-Ali Küçükbalçık çifti, 'aldatma' ve 'affetme' iddialarıyla birçok kez magazin gündemine geldi. Eşiyle arasında 20 yaş fark olan ve söz konusu iddialar hakkında daha önce "Ben Ali'nin çapkınlık yaptığını gözlerimle görmedim" açıklamasını yapan ünlü şarkıcı, evlilikte mutluluğun formülünü verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Kibariye’den mutlu evliliğin sırrı: “Sabırlı olunursa…”

Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Kibariye'den Evlilikte Mutluluğun Formülü" başlıklı yazısı şöyle: "Yıllarca haklarında çıkan 'Eşi Kibariye'yi aldattı' haberlerine 'Gözümle görmeden inanmam' diyerek yanıt veren şarkıcının mutluluk formülü sonunda ortaya çıktı.

  • 3
  • 14
Kibariye’den mutlu evliliğin sırrı: “Sabırlı olunursa…”

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde sahne alan şarkıcı eşi Ali Küçükbalçık'la ilişkileri ve evliliği hakkında bakın neler söyledi?

  • 4
  • 14
Kibariye’den mutlu evliliğin sırrı: “Sabırlı olunursa…”

'Allah için söylüyorum, onun bana çok sevgisi var. Saygısı da var. İyi de bakıyor bana. 61 yaşına girdim. Benden küçük, ama annesi gibi, karısı gibi, çocuğu gibi bakıyor bana...

  • 5
  • 14
Kibariye’den mutlu evliliğin sırrı: “Sabırlı olunursa…”

Hizmetlerde kusur yok. Bayağı ilgileniyor, Allah razı olsun. Hastalandım mı çorbalar yapar, bakar. Valla sıkıntı yok. Ben şikayetçi değilim Allah da olmasın...