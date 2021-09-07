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Yeşilçam efsanesi Kapıcılar Kralı filmindeki Seyyid'in oğlu İbram yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali herkesi şaşırttı

Yeşilçam efsaneleri arasında yer alan Kapıcılar Kralı hala replikleri ve sahneleriyle izleyenleri güldürmeyi başarıyor. Kemal Sunal'ın kapıcı Seyyid karakterini canlandırdığı filmde Sevda Ferdağ, Bilge Zobu, Şevket Altuğ gibi isimler de rol almıştı. Filmde göze çarpan isimlerden biri de Kapıcı Seyyid'in oğlu İbram'dı. İbram rolünü canlandıran Hüsnü Yıldız yıllar sonra ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 07.09.2021 09:42
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Yeşilçam efsanesi Kapıcılar Kralı filmindeki Seyyid’in oğlu İbram yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali herkesi şaşırttı

Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ ve Bilge Zobu'nun oynadığı 1976 yapımı Kapıcılar Kralı filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandıran Hüsnü Yıldız ile kızını canlandıran Banu Bolaman yıllar sonra bir araya geldi.

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Yeşilçam efsanesi Kapıcılar Kralı filmindeki Seyyid’in oğlu İbram yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali herkesi şaşırttı

İşte başta kapıcı Seyyid'in oğlu ve kızını canlandıran isimlerin yıllar içindeki değişimleri.

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Yeşilçam efsanesi Kapıcılar Kralı filmindeki Seyyid’in oğlu İbram yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali herkesi şaşırttı

Necat Aslan

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Yeşilçam efsanesi Kapıcılar Kralı filmindeki Seyyid’in oğlu İbram yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali herkesi şaşırttı

Necat Aslan

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Yeşilçam efsanesi Kapıcılar Kralı filmindeki Seyyid’in oğlu İbram yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali herkesi şaşırttı

Alp Eren Khamis