Yeşilçam efsanesi Kapıcılar Kralı filmindeki Seyyid'in oğlu İbram yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali herkesi şaşırttı

Yeşilçam efsaneleri arasında yer alan Kapıcılar Kralı hala replikleri ve sahneleriyle izleyenleri güldürmeyi başarıyor. Kemal Sunal'ın kapıcı Seyyid karakterini canlandırdığı filmde Sevda Ferdağ, Bilge Zobu, Şevket Altuğ gibi isimler de rol almıştı. Filmde göze çarpan isimlerden biri de Kapıcı Seyyid'in oğlu İbram'dı. İbram rolünü canlandıran Hüsnü Yıldız yıllar sonra ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 07.09.2021 09:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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