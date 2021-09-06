Kalp Yarası 10. bölüm canlı izle | Kalp Yarası yeni bölüm canlı izle
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası, bu akşam 10. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hatay'ın muhteşem doğasında çekilen ve tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran Kalp Yarası dizisinin başrollerini Gökhan Alkan, Merve Çağıran ve Yağmur Tanrısevsin paylaşıyor. Kalp Yarası 10. bölümüne "Gözlerinde bir endişe bulutu var sanki..." sözü damga vuruyor. İşte Kalp Yarası 10. yeni bölüm izleme adresi...
KALP YARASI DİZİSİNDE BU HAFTA
Ferit ve Ayşe'nin oyunla başlayan evliliği adım adım gerçeğe dönmeye başlamışken, onları öpüşürken görüp deliye dönen Hande'nin durmaya hiç niyeti yoktur. Ferit'in aklını karıştırmayı başaran Hande, her şeyi göze alarak bu büyük aşkı bitirmek için harekete geçer. Hande'nin bu tavrı Ayşe ve Ferit'in ilişkisine bambaşka bir boyut kazandırır.
Öte yandan Adnan, Ferit'in hayatına kast edildiğinin farkındadır ve bu işin arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya kararlıdır. Adnan ve Bahtiyar'ın araştırmaları onları hiç beklemedikleri bir kişiye götürür.
Yaman, Hande'ye engel olabilmek için Betül'le evliliğini tehlikeye atarken, Ferit ve Ayşe, kendilerini Hande'nin hain planının tam ortasında bulurlar.
KALP YARASI 10. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE