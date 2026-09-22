Usta sanatçı Kadir İnanır, ölümünden dört yıl önce noter huzurunda hazırlattığı vasiyetnamesinde tüm maddi ve manevi mirası ile telif haklarını hayat arkadaşı sanatçı Jülide Kural'a bıraktı.

TÜM MİRASINI JÜLİDE KURAL'A BIRAKTI

İnanır'ın vasiyetnamesinde üç otomobili, gayrimenkullerindeki tüm hak ve hisseleri, banka ve yatırım hesaplarındaki paraları ve faizleri, koleksiyonları, sanat eserleri, maddi ve manevi değeri bulunan eşyaları ile alacak haklarını Kural'a bıraktığı belirtildi.

Usta sanatçı, tüm telif haklarını da hayat arkadaşına vasiyet etti. İnanır, adına kurulabilecek dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi girişimlere ilişkin izin ve telif haklarını da Kural'a bırakarak ölümünden sonra adına yapılacak çalışmalar konusunda karar hakkını hayat arkadaşına verdi.