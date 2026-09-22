Serdar Ortaç vasiyetini hazırladı! Mirasını kimlere bırakacağını açıkladı
Kadir İnanır'ın ölümünden dört yıl önce hazırlattığı vasiyetnamesinin detayları ortaya çıktı. Usta sanatçı, tüm maddi ve manevi mirası ile telif haklarını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakırken, Serdar Ortaç da kendi vasiyetiyle ilgili aldığı kararı açıkladı.
Usta sanatçı Kadir İnanır, ölümünden dört yıl önce noter huzurunda hazırlattığı vasiyetnamesinde tüm maddi ve manevi mirası ile telif haklarını hayat arkadaşı sanatçı Jülide Kural'a bıraktı.
İnanır ve Kural'ın avukatı Bişar Abdi Alınak, sanatçının mirasının tamamını Kural'a bıraktığı vasiyetnamesini, doktor raporunun yanı sıra iki tanığın huzurunda Beyoğlu 48. Noterliği'nde hazırlattığını açıkladı.
TÜM MİRASINI JÜLİDE KURAL'A BIRAKTI
İnanır'ın vasiyetnamesinde üç otomobili, gayrimenkullerindeki tüm hak ve hisseleri, banka ve yatırım hesaplarındaki paraları ve faizleri, koleksiyonları, sanat eserleri, maddi ve manevi değeri bulunan eşyaları ile alacak haklarını Kural'a bıraktığı belirtildi.
Usta sanatçı, tüm telif haklarını da hayat arkadaşına vasiyet etti. İnanır, adına kurulabilecek dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi girişimlere ilişkin izin ve telif haklarını da Kural'a bırakarak ölümünden sonra adına yapılacak çalışmalar konusunda karar hakkını hayat arkadaşına verdi.
Kadir İnanır, Jülide Kural'ın kendisinden önce vefat etmesi halinde ise mirasının Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Derneği ve Nesin Vakfı'na bırakılmasını istedi.
Usta sanatçı, vasiyetnamesini şu sözlerle tamamlamıştı:
"Mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime uymalarıdır."
Kadir İnanır'ın avukatı Bişar Abdi Alınak, son dönemde usta sanatçının mal varlığına ilişkin gerçeği yansıtmayan rakamların haberleştirildiğini belirterek bu konuda hukuki işlem başlatacaklarını açıkladı.
SERDAR ORTAÇ DA VASİYETİNİ HAZIRLADI
Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç da Kadir İnanır'ın hayattayken mirasıyla ilgili düzenleme yapmasını örnek göstererek kendisinin de benzer bir karar aldığını açıkladı.
Sahnede mirası hakkında konuşan Ortaç, hayatı boyunca edindiği mal varlığının ölümünden sonra kimlere kalacağını belirlediğini söyledi.
MİRASINI KİMLERE BIRAKACAK?
Ünlü isim mirasını başta yanında çalışanlar olmak üzere geçtiğimiz sene kaybettiği kardeşinin çocuklarına bırakacağını söyledi.
Uzun süredir birlikte çalıştığı isimleri de vasiyetine dahil ettiğini belirten Ortaç, kendisinden sonra mirasın bu kişiler arasında paylaştırılmasını istediğini dile getirdi.
Serdar Ortaç, 2023 yılında yaptığı açıklamada çocuğunun olmadığını belirterek mirasını çalışanlarına bırakacağını söylemişti. Ortaç o dönem, "Çoluk, çocuk yok. O yüzden çalışanlara vereceğim. Bir ev var zaten. Onu da onlar paylaşacaklar" ifadelerini kullanmıştı.