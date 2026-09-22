Ev sahibi-kiracı gerilimi büyüyor! Oğuzhan Koç'un davası da listede
Şarkıcı Oğuzhan Koç'un aylık 85 bin lira kira ödediği lüks daire için ev sahibinin yaklaşık dört kat artış talep etmesi üzerine taraflar adliyelik olmuştu. Koç'un yaşadığı anlaşmazlık ve bazı ünlü isimlerin benzer süreçleri, kira ve tahliye sorunlarını yeniden gündeme taşırken, artan davalar tarafların haklarını daha net koruyacak yasal düzenleme ihtiyacını da ortaya koydu.
Ünlü isimlerin kiracı olarak yaşadıkları evlerde karşılaştıkları kira ve tahliye anlaşmazlıkları, ev sahibi-kiracı ilişkilerindeki sorunları yeniden gündeme taşıdı. Oğuzhan Koç başta olmak üzere bazı ünlü isimlerin yaşadığı uyuşmazlıklar, kira bedelleri ve tahliye süreçlerine ilişkin tartışmaları gözler önüne serdi.
KİRALADIKLARI EVLERE ÇÖKEN ÜNLÜLER!
Konu, Sabah yazarı Mevlüt Tezel'in köşe yazısında da ele alındı.
İşte Tezel'in bugünkü köşesinde kaleme aldığı yazı:
Oğuzhan Koç'un kira anlaşmazlığı
Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, İstanbul Levent'te oturduğu daire için ev sahibiyle kira anlaşmazlığı yaşıyordu.
Koç, 2019 yılından bu yana oturduğu daire için en son 85 bin lira kira ödüyordu. Ev sahibi Güneş B. ise 2024 yılı itibarıyla kira bedelinin 350 bin liraya çıkarılmasını talep etmişti.
"Kira 85 bin TL'den 350 bin TL'ye çıkartılır mı? Yok, böyle insafsızlık." dediğinizi duyar gibiyim. Ama mahkeme geçtiğimiz günlerde Güneş B.'yi haklı buldu ve evin aylık kirasının 324 bin liraya yükseltilmesine hükmetti.
İstanbul Riva'da kendisine yaklaşık 65 milyon TL değerinde villa alan Oğuzhan Koç, meğer Levent'te çok değerli bir daireye 85 bin TL kira ödeyip çökmüş!
Yıllardır dairenin hak ettiği kira bedelinin çok çok altında ödeme yapıyormuş. Ev sahibinin 2019 yılından beri kira kaybı ne kadardı acaba? Birçok ünlü ekranda gözüktüğü gibi değil aslında.
Kaya Çilingiroğlu
Ünlü futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu da kiracı olduğu evden çıkmak için fazla para talep etmesi yüzünden Etiler'de büyük bir sitenin kentsel dönüşüme girmesine engel olmuştu.
Feraye Tanyolaç
Ha keza Feraye Tanyolaç da sadece 11 bin lira kira ödediği Bebek'teki evine zam yapılmaması için "Pireli evde oturuyorum." diye savunma yapmıştı.