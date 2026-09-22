Ünlü isimlerin kiracı olarak yaşadıkları evlerde karşılaştıkları kira ve tahliye anlaşmazlıkları, ev sahibi-kiracı ilişkilerindeki sorunları yeniden gündeme taşıdı. Oğuzhan Koç başta olmak üzere bazı ünlü isimlerin yaşadığı uyuşmazlıklar, kira bedelleri ve tahliye süreçlerine ilişkin tartışmaları gözler önüne serdi.

KİRALADIKLARI EVLERE ÇÖKEN ÜNLÜLER!

Konu, Sabah yazarı Mevlüt Tezel'in köşe yazısında da ele alındı.

İşte Tezel'in bugünkü köşesinde kaleme aldığı yazı:

Oğuzhan Koç'un kira anlaşmazlığı

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, İstanbul Levent'te oturduğu daire için ev sahibiyle kira anlaşmazlığı yaşıyordu.

Koç, 2019 yılından bu yana oturduğu daire için en son 85 bin lira kira ödüyordu. Ev sahibi Güneş B. ise 2024 yılı itibarıyla kira bedelinin 350 bin liraya çıkarılmasını talep etmişti.

"Kira 85 bin TL'den 350 bin TL'ye çıkartılır mı? Yok, böyle insafsızlık." dediğinizi duyar gibiyim. Ama mahkeme geçtiğimiz günlerde Güneş B.'yi haklı buldu ve evin aylık kirasının 324 bin liraya yükseltilmesine hükmetti.