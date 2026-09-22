Altı Üstü İstanbul'dan reyting zaferi! Yeni bölüm fragmanı izleyiciyi merakta bıraktı

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 15. bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşirken yeni bölüm fragmanıyla da büyük ilgi gördü. 1,5 milyondan fazla görüntülenen fragmanda Emir için düzenlenen cenaze töreni dikkat çekti. Fragmanın ardından yaşanacaklar ve Emir'in akıbeti merak konusu oldu.

ATV'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", heyecan ve duygu dolu on beşinci bölümüyle pazartesi akşamına damga vurdu. Yıllardır saklanan sırların açığa çıktığı, hesaplaşmaların ve büyük yüzleşmelerin peş peşe yaşandığı bölüm, izleyicileri ekran başına kilitlerken dizi, Tüm Kişiler kategorisinde günün en çok izlenen yapımı olarak zirvede yerini aldı.

"RAHAT OLUN!" BİZ BURADAYIZ! "Altı Üstü İstanbul"; Tüm Kişiler'de %7,10 izlenme oranı ve %23,05 izlenme payı alarak reyting listesinin 1. sırasına yerleşti.

15. BÖLÜMDE NELER OLDU? Dizinin on beşinci bölümünde Melek'in Naz'la ikiz kardeş olduğunu ve yıllardır öldüğünü bildiği babasının Soner olduğunu öğrenmesi, dengeleri altüst etti. Kendisine ait olabilecek hayatın elinden alındığı gerçeğiyle sarsılan Melek, önce annesi Fahriye'yle, ardından babası Soner'le yüzleşti. ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 16. BÖLÜM FRAGMANI

Fahriye, Melek'i Hikmet'ten korumak için sakladığını anlatsa da Melek'in öfkesi dinmedi. Soner'in Melek'i kurtarmak için havuza atlamasının ardından Melek'in ona "Babacım" demesiyle gerçek, Naz'ın da önünde açığa çıktı.