-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Altı Üstü İstanbul'dan reyting zaferi! Yeni bölüm fragmanı izleyiciyi merakta bıraktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 15. bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşirken yeni bölüm fragmanıyla da büyük ilgi gördü. 1,5 milyondan fazla görüntülenen fragmanda Emir için düzenlenen cenaze töreni dikkat çekti. Fragmanın ardından yaşanacaklar ve Emir'in akıbeti merak konusu oldu.

Altı Üstü İstanbul'dan reyting zaferi! Yeni bölüm fragmanı izleyiciyi merakta bıraktı 1

ATV'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", heyecan ve duygu dolu on beşinci bölümüyle pazartesi akşamına damga vurdu.

Yıllardır saklanan sırların açığa çıktığı, hesaplaşmaların ve büyük yüzleşmelerin peş peşe yaşandığı bölüm, izleyicileri ekran başına kilitlerken dizi, Tüm Kişiler kategorisinde günün en çok izlenen yapımı olarak zirvede yerini aldı.

Altı Üstü İstanbul'dan reyting zaferi! Yeni bölüm fragmanı izleyiciyi merakta bıraktı 2

"RAHAT OLUN!" BİZ BURADAYIZ!

"Altı Üstü İstanbul"; Tüm Kişiler'de %7,10 izlenme oranı ve %23,05 izlenme payı alarak reyting listesinin 1. sırasına yerleşti.

Altı Üstü İstanbul'dan reyting zaferi! Yeni bölüm fragmanı izleyiciyi merakta bıraktı 3

15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin on beşinci bölümünde Melek'in Naz'la ikiz kardeş olduğunu ve yıllardır öldüğünü bildiği babasının Soner olduğunu öğrenmesi, dengeleri altüst etti. Kendisine ait olabilecek hayatın elinden alındığı gerçeğiyle sarsılan Melek, önce annesi Fahriye'yle, ardından babası Soner'le yüzleşti.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 16. BÖLÜM FRAGMANI
Altı Üstü İstanbul'dan reyting zaferi! Yeni bölüm fragmanı izleyiciyi merakta bıraktı 4

Fahriye, Melek'i Hikmet'ten korumak için sakladığını anlatsa da Melek'in öfkesi dinmedi. Soner'in Melek'i kurtarmak için havuza atlamasının ardından Melek'in ona "Babacım" demesiyle gerçek, Naz'ın da önünde açığa çıktı.

Altı Üstü İstanbul'dan reyting zaferi! Yeni bölüm fragmanı izleyiciyi merakta bıraktı 5

Öte yandan Hikmet'in, Fahriye'nin yıllarca kendisinden bir torun daha sakladığını öğrenmesi, büyük bir hesaplaşmanın fitilini ateşledi. Ziyankar'da mahalleli Fahriye'yi korumak için tek yürek olurken Emir ve Tarık'ın planı sayesinde Fahriye, Hikmet'in elinden kurtarıldı. Fahriye sonunda kızlarına kavuşsa da Naz ve Melek'in kırgınlığı kolay dinmedi. Naz, yıllarca yalnız bırakıldığı için annesini affedemezken Melek de yaşadığı büyük hayal kırıklığıyla öfkesini içinde büyütmeye devam etti.

Altı Üstü İstanbul'dan reyting zaferi! Yeni bölüm fragmanı izleyiciyi merakta bıraktı 6

Esra'nın ölümüyle ilgili şüpheler de güçlendi. Hasan'ın Uzay'a annesinin yaşıyor olabileceğini söylemesiyle Galip'in kurduğu oyun çözülmeye başladı. Uzay, annesinin kolyesinin izini sürerken gerçeğe yaklaşsa da beklenmedik bir tehlikenin içine çekildi.

Finalde ise tansiyon zirveye çıktı. Uzay ve Emir, silahlı adamlar tarafından kaçırıldı. Galip ve Bayram'ın evlerine gönderilen siyah çelenkler büyük panik yaratırken Hikmet, iki babayı karşısına alıp hazırlattığı videoyu izletti. Emir ve Uzay'ın yan yana kazılmış mezarlara baygın halde atıldığı ve üzerlerine toprak döküldüğü anlar, izleyicileri şoke etti.

Altı Üstü İstanbul'dan reyting zaferi! Yeni bölüm fragmanı izleyiciyi merakta bıraktı 7

EMİR'İN AKIBETİ NELE OLACAK?

Altı Üstü İstanbul'un yeni bölüm fragmanı 1,5 milyondan fazla görüntülenerek büyük ilgi gördü. Emir için düzenlenen cenaze töreninin ardından yaşanacaklar ve oyunun akıbeti merak konusu oldu. Fragmana damga vuran söz ise "Burası Ziyankar, burada can verilir ama verdiğin söz yere düşmez." oldu.

Serdar Ortaç vasiyetini hazırladı! Mirasını kimlere bırakacağını açıkladı
Sonraki Galeri
Serdar Ortaç vasiyetini hazırladı! Mirasını kimlere bırakacağını açıkladı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin