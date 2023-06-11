11 Haziran 2023, Pazar
Johnny Depp'e İstanbul’da sürpriz kutlama! Doğum gününe ünlü yağdı
Johnny Depp Hollywood Vampires grubu ile İstanbul'daki hayranlarıyla buluştu. 60'ncı yaşını kutlayan usta aktör için sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi. Ünlü aktörün doğum günü kutlamasına Edis, Müjde Uzman, Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk gibi isimler katıldı. Johnny Depp, kaldığı otelin şeflerine mantı sipariş etti.
Giriş Tarihi: 11.06.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 10:54
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