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Johnny Depp'e İstanbul’da sürpriz kutlama! Doğum gününe ünlü yağdı

Johnny Depp Hollywood Vampires grubu ile İstanbul'daki hayranlarıyla buluştu. 60'ncı yaşını kutlayan usta aktör için sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi. Ünlü aktörün doğum günü kutlamasına Edis, Müjde Uzman, Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk gibi isimler katıldı. Johnny Depp, kaldığı otelin şeflerine mantı sipariş etti.

Giriş Tarihi: 11.06.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 10:54
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Johnny Depp’e İstanbul’da sürpriz kutlama! Doğum gününe ünlü yağdı

Dünyaca ünlü Amerikalı yıldız Johnny Depp Rock müziğin efsane isimleri Alice Cooper, Joe Perry ve Tommy Henriksen ile kurdukları 'Hollywood Vampires' grubuyla İstanbul'a geldi.

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Johnny Depp’e İstanbul’da sürpriz kutlama! Doğum gününe ünlü yağdı

Grubuyla İstanbul Lifepark'ta konseri veren Depp, 60'ncı yaşını da kaldığı otelde kutladı.

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Johnny Depp’e İstanbul’da sürpriz kutlama! Doğum gününe ünlü yağdı

Depp doğum gününü sadece küçük arkadaş grubuyla kutlamak istese de kendisine bir partiyle sürpriz yapıldı. Depp ile tanışmak isteyen ünlüler bu davete koşarak giderken usta aktör kaldığı otelin şeflerine mantı sipariş etti.

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Johnny Depp’e İstanbul’da sürpriz kutlama! Doğum gününe ünlü yağdı

Konuklar arasında Edis, Müjde Uzman, Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk, Beren Saat ile eşi Kenan Doğulu vardı.

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Johnny Depp’e İstanbul’da sürpriz kutlama! Doğum gününe ünlü yağdı

"GEÇ DE OLSA DAVETE İŞTİRAK GEREK"

Partiye geç kalan Kenan Doğulu "Geç de olsa davete iştirak gerek. Ben de Beren de Depp'i severiz. Her şeyden önce Hollywood yıldızı. Hayranıyım" dedi.