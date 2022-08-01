Johnny Depp ve Marilyn Manson’un Amber Heard mesajları ortaya çıktı! Yazdıkları şoke etti

MİLYONLARCA DOLAR TAZMİNAT ÖDEYECEK

Oy birliğiyle alınan kararda, Jüri Heard'ün eski eşi Depp'e iftira attığına ve Heard'ün Depp'e 10 milyon dolar cezai tazminata ek olarak, aktörü zararlarını karşılamak için de ekstra 5 milyon dolar telafi edici tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Ancak sonrasında bu rakam, 5 milyon dolardan Virgina eyaletinin bu tür tazminatlar için sınırı olan 350 bine düşürüldü.