01 Ağustos 2022, Pazartesi
Johnny Depp ve Marilyn Manson'un Amber Heard mesajları ortaya çıktı! Yazdıkları şoke etti
Johnny Depp ve Amber Heard'ün olaylı davasında yeni mesajlar ortaya çıktı. Marilyn Manson'ın yakın arkadaşı Depp'e yazdığı mesajlar şoke etti. O dönemler kız arkadaşı olan Lindsey Usich'in kendisine uzaklaştırma kararı çıkartmak istediğinden bahseden müzisyen Marilyn Manson'ın, "Amber'lık yaptı" diyerek aktöre yazdığı mesajlar, kısa sürede magazin gündemine oturmayı başardı. Öte yandan Manson'ın, Depp'i genç bir kadınla tanıştırmak istediğini söylemesi de dikkat çekti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 01.08.2022 16:27 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022 16:27
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