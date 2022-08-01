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Johnny Depp ve Marilyn Manson'un Amber Heard mesajları ortaya çıktı! Yazdıkları şoke etti

Johnny Depp ve Amber Heard'ün olaylı davasında yeni mesajlar ortaya çıktı. Marilyn Manson'ın yakın arkadaşı Depp'e yazdığı mesajlar şoke etti. O dönemler kız arkadaşı olan Lindsey Usich'in kendisine uzaklaştırma kararı çıkartmak istediğinden bahseden müzisyen Marilyn Manson'ın, "Amber'lık yaptı" diyerek aktöre yazdığı mesajlar, kısa sürede magazin gündemine oturmayı başardı. Öte yandan Manson'ın, Depp'i genç bir kadınla tanıştırmak istediğini söylemesi de dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.08.2022 16:27 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022 16:27
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Johnny Depp ve Marilyn Manson’un Amber Heard mesajları ortaya çıktı! Yazdıkları şoke etti

'Karayip Korsanları' yıldızı Johnny Depp'in, 2011 yılında birlikte rol aldıkları 'The Rum Diary' filminin setinde tanıştığı ve yaklaşık iki yıl süren evliliğin ardından olaylı bir şekilde boşandığı Amber Heard ile birbirlerine karşılıklı olarak açtıkları milyonlarca dolarlık dava, 1 Haziran'da sonuçlandı.

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Johnny Depp ve Marilyn Manson’un Amber Heard mesajları ortaya çıktı! Yazdıkları şoke etti

MİLYONLARCA DOLAR TAZMİNAT ÖDEYECEK

Oy birliğiyle alınan kararda, Jüri Heard'ün eski eşi Depp'e iftira attığına ve Heard'ün Depp'e 10 milyon dolar cezai tazminata ek olarak, aktörü zararlarını karşılamak için de ekstra 5 milyon dolar telafi edici tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Ancak sonrasında bu rakam, 5 milyon dolardan Virgina eyaletinin bu tür tazminatlar için sınırı olan 350 bine düşürüldü.

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Johnny Depp ve Marilyn Manson’un Amber Heard mesajları ortaya çıktı! Yazdıkları şoke etti

Ayrıca jüri üyeleri, Heard'ün evliliğine ilişkin beyanlarına inanmadı ve iddialarının sadece Depp değil başkaca insanları da lekelediğine karar vererek, Heard'ün "kötü niyetle" hareket ettiğine hükmetti.

Jüri, Herad'ün de Depp'in avukatı üzerinden karalandığına ilişkin suçlamadan birini kabul ederek, Depp'in Heard'e 2 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

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Johnny Depp ve Marilyn Manson’un Amber Heard mesajları ortaya çıktı! Yazdıkları şoke etti

RESMEN İTİRAZ ETTİ

Amber Heard; olaylı davanın sona ermesinden yaklaşık iki ay sonra, Johnny Depp aleyhindeki karalama davasına resmen itiraz etti. DailyMail.com tarafından elde edilen mahkeme kayıtlarına göre; 36 yaşındaki aktrisi temsil eden avukatlar, Fairfax County'deki Virginia Temyiz Mahkemesi'ne bildiride bulundular.

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Johnny Depp ve Marilyn Manson’un Amber Heard mesajları ortaya çıktı! Yazdıkları şoke etti

Depp'in temsilcileri; Heard'ün temyiz başvurusunun ardından DailyMail.com'a yaptıkları açıklamada, mahkemenin kararına olan güvenlerini yinelediler:

"Jüri, altı haftalık duruşma sırasında sunulan kapsamlı kanıtları dinledi ve davalının birçok durumda Bay Depp'i karaladığı konusunda oybirliğiyle karar verdi. Davamıza güveniyoruz ve bu kararın geçerli olacağına inanıyoruz."