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Haberler Galeri Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı son yolculuğuna uğurlandı! Sevgilisinin cenazesine katılamadı

Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı son yolculuğuna uğurlandı! Sevgilisinin cenazesine katılamadı

Gülçin Ergül ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, Balıkesir'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda tır ile çarpıştı. Ergül'ün yaralandığı kazada hayatını kaybeden sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Ergül, tedavisi devam ettiği için cenazeye katılamadı.

Giriş Tarihi: 15.12.2021 14:29
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Gülçin Ergül’ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı son yolculuğuna uğurlandı! Sevgilisinin cenazesine katılamadı

İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkisinde meydana gelen kazada Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki 34 SD 7339 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

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Gülçin Ergül’ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı son yolculuğuna uğurlandı! Sevgilisinin cenazesine katılamadı

Lafçı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde sağ şeritte ilerleyen tır ile çarpıştı.

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Gülçin Ergül’ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı son yolculuğuna uğurlandı! Sevgilisinin cenazesine katılamadı

Kazanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül yaralanırken, sevgilisi Lafçı ise sıkıştığı araçta hayatını kaybetti.

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Gülçin Ergül’ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı son yolculuğuna uğurlandı! Sevgilisinin cenazesine katılamadı

Lafçı'nın cenazesi, gönderildiği İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazının ardından Narlıdere Şehitlik Camiinde kılınan cenaze namazına Lafçı'nın ailesi, sevenleri ve iş arkadaşları katıldı.

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Gülçin Ergül’ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı son yolculuğuna uğurlandı! Sevgilisinin cenazesine katılamadı

CENAZEYE KATILAMADI

Kazasının ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül ise tedavisi devam ettiği için cenazeye katılamadı.