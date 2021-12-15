Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı son yolculuğuna uğurlandı! Sevgilisinin cenazesine katılamadı

Gülçin Ergül ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, Balıkesir'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda tır ile çarpıştı. Ergül'ün yaralandığı kazada hayatını kaybeden sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Ergül, tedavisi devam ettiği için cenazeye katılamadı.