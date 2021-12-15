Çağatay Ulusoy'un son hali sosyal medyayı salladı! İbrahim Büyükak’ın kopyası oldu

Son dönemde aldığı kilolarla adından söz ettiren Çağatay Ulusoy, son haliyle olay oldu. Son olarak dijital platformda yayınlanan Yeşilçam dizisinde rol alan Ulusoy, yaşadığı değişimle şoke etti. Uzun süre sonra Avatar Atakan'ın paylaştığı fotoğrafta görülen yakışıklı oyuncuyu gören tanımakta güçlük çekti. Sosyal medyada Ulusoy için, 'İbrahim Büyükak sandım' yorumları yapıldı.