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Çağatay Ulusoy'un son hali sosyal medyayı salladı! İbrahim Büyükak’ın kopyası oldu

Son dönemde aldığı kilolarla adından söz ettiren Çağatay Ulusoy, son haliyle olay oldu. Son olarak dijital platformda yayınlanan Yeşilçam dizisinde rol alan Ulusoy, yaşadığı değişimle şoke etti. Uzun süre sonra Avatar Atakan'ın paylaştığı fotoğrafta görülen yakışıklı oyuncuyu gören tanımakta güçlük çekti. Sosyal medyada Ulusoy için, 'İbrahim Büyükak sandım' yorumları yapıldı.

Giriş Tarihi: 15.12.2021 16:09
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Çağatay Ulusoy’un son hali sosyal medyayı salladı! İbrahim Büyükak’ın kopyası oldu

Survivor All-Star'da yer alan Avatar Atakan, yakın dostları Çağatay Ulusoy ve Mustafa Mert Koç ile bu karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Çağatay Ulusoy'un son hali görenleri şaşırttı. Sosyal medyada Ulusoy için; 'İbrahim Büyükak sandım' yorumları yapıldı.

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Çağatay Ulusoy’un son hali sosyal medyayı salladı! İbrahim Büyükak’ın kopyası oldu

En son dijital bir platformda yayınlanan Yeşilçam dizisinde rol alan Çağatay Ulusoy'un son görüntüsü sevenlerini şaşırttı.

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Çağatay Ulusoy’un son hali sosyal medyayı salladı! İbrahim Büyükak’ın kopyası oldu

Saçlarını uzatan ve kilo alan Ulusoy'u görenler komedyen İbrahim Büyükak'a benzetti.

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Çağatay Ulusoy’un son hali sosyal medyayı salladı! İbrahim Büyükak’ın kopyası oldu

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.

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Çağatay Ulusoy’un son hali sosyal medyayı salladı! İbrahim Büyükak’ın kopyası oldu

Sevenleri fotoğrafın altına; "İlk bakışta İbrahim Büyükak sandım", "Sen Emir Sarrafoğlu'sun, kendine gel." şeklinde mesajlar yazdı.