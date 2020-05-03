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Haberler Galeri İşte Kurtlar Vadisi'nde oynayan ve Necati Şaşmaz'ın namı diğer Polat Alemdar'ın akrabası

İşte Kurtlar Vadisi'nde oynayan ve Necati Şaşmaz'ın namı diğer Polat Alemdar'ın akrabası

Kurtlar Vadisi bir döneme damga vuran yapımlar arasına girdi. Dizide rol alan karakterler ise oyunculuları yanında yaşam öyküleri ile de şaşırtıyor. Bir oyuncu vardı ki; Kurtlar Vadisi'ndeki karakteriyle hafızalara adeta kazındı. İşte Kurtlar Vadisi'nde oynayan ve Necati Şaşmaz'ın namı diğer Polat Alemdar'ın akrabası olan o isim...

Giriş Tarihi: 03.05.2020 15:01 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 15:03
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İşte Kurtlar Vadisi'nde oynayan ve Necati Şaşmaz'ın namı diğer Polat Alemdar'ın akrabası

Kurtlar Vadisi bir döneme damga vuran yapımlar arasına girdi. Dizide rol alan karakterler ise oyunculuları yanında yaşam öyküleri ile de şaşırtıyor. Bir oyuncu vardı ki; Kurtlar Vadisi'ndeki karakteriyle hafızalara adeta kazındı. İşte Kurtlar Vadisi'nde oynayan ve Necati Şaşmaz'ın namı diğer Polat Alemdar'ın akrabası olan o isim...

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İşte Kurtlar Vadisi'nde oynayan ve Necati Şaşmaz'ın namı diğer Polat Alemdar'ın akrabası

Miray Daner-Aras Bulut İynemli

Kuzen

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İşte Kurtlar Vadisi'nde oynayan ve Necati Şaşmaz'ın namı diğer Polat Alemdar'ın akrabası

Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu

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İşte Kurtlar Vadisi'nde oynayan ve Necati Şaşmaz'ın namı diğer Polat Alemdar'ın akrabası

Sıtkı Akçatepe - Leman Akçatepe - Halit Akçatepe

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İşte Kurtlar Vadisi'nde oynayan ve Necati Şaşmaz'ın namı diğer Polat Alemdar'ın akrabası

Savaş Başar - Kemal Başar