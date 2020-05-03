İşte Kurtlar Vadisi'nde oynayan ve Necati Şaşmaz'ın namı diğer Polat Alemdar'ın akrabası

Kurtlar Vadisi bir döneme damga vuran yapımlar arasına girdi. Dizide rol alan karakterler ise oyunculuları yanında yaşam öyküleri ile de şaşırtıyor. Bir oyuncu vardı ki; Kurtlar Vadisi'ndeki karakteriyle hafızalara adeta kazındı. İşte Kurtlar Vadisi'nde oynayan ve Necati Şaşmaz'ın namı diğer Polat Alemdar'ın akrabası olan o isim...