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İşte Kurtlar Vadisi'nde oynayan ve Necati Şaşmaz'ın namı diğer Polat Alemdar'ın akrabası
Kurtlar Vadisi bir döneme damga vuran yapımlar arasına girdi. Dizide rol alan karakterler ise oyunculuları yanında yaşam öyküleri ile de şaşırtıyor. Bir oyuncu vardı ki; Kurtlar Vadisi'ndeki karakteriyle hafızalara adeta kazındı. İşte Kurtlar Vadisi'nde oynayan ve Necati Şaşmaz'ın namı diğer Polat Alemdar'ın akrabası olan o isim...
Giriş Tarihi: 03.05.2020 15:01 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 15:03
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