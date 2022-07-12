İsmail Hacıoğlu’nun kardeşi de ünlü çıktı! Kim olduğunu gören şaştı kaldı

Ekranın en başarılı oyuncularından İsmail Hacıoğlu, canlandırdığı birbirinden farklı rollerle hafızalara kazındı. Kameralardan uzak bir hayat yaşayan Hacıoğlu hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. İsmail Hacıoğlu'nun kardeşi de ünlü oyuncu çıktı. Kim olduğunu göre şaştı kaldı. İşte İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi...