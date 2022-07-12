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İsmail Hacıoğlu’nun kardeşi de ünlü çıktı! Kim olduğunu gören şaştı kaldı

Ekranın en başarılı oyuncularından İsmail Hacıoğlu, canlandırdığı birbirinden farklı rollerle hafızalara kazındı. Kameralardan uzak bir hayat yaşayan Hacıoğlu hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. İsmail Hacıoğlu'nun kardeşi de ünlü oyuncu çıktı. Kim olduğunu göre şaştı kaldı. İşte İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi...

Giriş Tarihi: 12.07.2022 16:59 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022 16:59
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İsmail Hacıoğlu’nun kardeşi de ünlü çıktı! Kim olduğunu gören şaştı kaldı

Başarılı oyunculuğuyla ekranın en başarılı isimlerinden olan İsmail Hacıoğlu, son dönemde Aslıhan Gürbüz ile yaşadığı aşkla adından söz ettirdi.

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İsmail Hacıoğlu’nun kardeşi de ünlü çıktı! Kim olduğunu gören şaştı kaldı

İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan Hacıoğlu'nun hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

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İsmail Hacıoğlu’nun kardeşi de ünlü çıktı! Kim olduğunu gören şaştı kaldı

Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncu çıktı. İşte İsmail Hacıoğlu ve birçok ünlü ismin kardeşi...

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İsmail Hacıoğlu’nun kardeşi de ünlü çıktı! Kim olduğunu gören şaştı kaldı

PINAR DENİZ'İN ABLASI HURİ DENİZ

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İsmail Hacıoğlu’nun kardeşi de ünlü çıktı! Kim olduğunu gören şaştı kaldı