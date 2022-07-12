12 Temmuz 2022, Salı
İsmail Hacıoğlu’nun kardeşi de ünlü çıktı! Kim olduğunu gören şaştı kaldı
Ekranın en başarılı oyuncularından İsmail Hacıoğlu, canlandırdığı birbirinden farklı rollerle hafızalara kazındı. Kameralardan uzak bir hayat yaşayan Hacıoğlu hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. İsmail Hacıoğlu'nun kardeşi de ünlü oyuncu çıktı. Kim olduğunu göre şaştı kaldı. İşte İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi...
Giriş Tarihi: 12.07.2022 16:59 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022 16:59
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