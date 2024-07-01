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İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan'ın rol arkadaşı meğer kardeşiymiş! Birbirlerine çok benziyorlar ama...

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisi, konusu ve oyuncularıyla büyük bir izleiyci kitlesine ulaştı. Başrollerinde Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı dizide Azem Yücedağ karakterine hayata veren Yılmaz Erdoğan hakkında bir gerçek ortaya çıktı. Usta oyuncunun kardeşiyle aynı dizide olduğunu öğrenenler şaştı kaldı. İşte Yılmaz Erdoğan'ın erkek kardeşi...

ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 12:43 Güncelleme: 01.07.2024 12:43
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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın rol arkadaşı meğer kardeşiymiş! Birbirlerine çok benziyorlar ama...

Uzun bir aradan sonra kameralar karşısına geçen Yılmaz Erdoğan, kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisinde başrol oynuyor.

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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın rol arkadaşı meğer kardeşiymiş! Birbirlerine çok benziyorlar ama...

Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerin kadrosunda olduğu dizi oyuncularıyla da sık sık gündem oluyor.

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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın rol arkadaşı meğer kardeşiymiş! Birbirlerine çok benziyorlar ama...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Erdoğan'ın ailesi merak edildi.

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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın rol arkadaşı meğer kardeşiymiş! Birbirlerine çok benziyorlar ama...

Özellikle kardeşinin kim olduğunu duyanlar şaştı kaldı. Dizideki bir oyuncu meğer Yılmaz Erdoğan'ın gerçek hayattaki kardeşiymiş!

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İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın rol arkadaşı meğer kardeşiymiş! Birbirlerine çok benziyorlar ama...

İşte Yılmaz Erdoğan başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...