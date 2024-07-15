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İmparator İbrahim Tatlıses evleniyor mu? Hülya Avşar hastane ziyaretinde açıkladı!

İmparator İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Tatlıses, 2011 yılında geçirdiği silahlı saldırı sonucunda başından ağır yaralanmış ve uzun süre tedavi görmüştü. Bu talihsiz olay sonucunda sol kolu felç olan Tatlıses, geçtiğimiz gün verdiği konserde sevenlerinden helallik istemişti. Kalp kapakçığından ameliyat olan Tatlıses'ten ise ilk fotoğraf gelmişti. Şimdi ise hastane ziyaretine giden Hülya Avşar, ünlü sanatçının büyük oğlu Ahmet Tatlı ile birlikte soruları yanıtladı. Avşar, Tatlıses hakkında şaşırtan bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 08:57 Güncelleme: 15.07.2024 09:00
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İmparator İbrahim Tatlıses evleniyor mu? Hülya Avşar hastane ziyaretinde açıkladı!

İmparator İbrahim Tatlıses, sevenlerine üzücü bir haber verdi. 14 Mart 2011 tarihinde İbo Show programı çıkışında Maslak'ta silahlı saldırıya maruz kalarak başından ağır yaralanmış ve ölümden dönmüştü.

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İmparator İbrahim Tatlıses evleniyor mu? Hülya Avşar hastane ziyaretinde açıkladı!

Bu talihsiz olay sonrasında sol kolu felç olan Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme oldu ve gözyaşları içinde helallik istedi.

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İmparator İbrahim Tatlıses evleniyor mu? Hülya Avşar hastane ziyaretinde açıkladı!

72 yaşındaki İbrahim Tatlıses yıllardır sesiyle milyonlar tarafından dinlenmeye devam ediliyor.

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İmparator İbrahim Tatlıses evleniyor mu? Hülya Avşar hastane ziyaretinde açıkladı!

Yıllar önce uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralanan İbrahim Tatlıses ölümden dönmüştü. Bu olay hem medya hem de magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.

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İmparator İbrahim Tatlıses evleniyor mu? Hülya Avşar hastane ziyaretinde açıkladı!

HELALLİK İSTEDİ

Ancak İbrahim Tatlıses, 20 yıl sonra konser verdiği Harbiye'de sevenlerini üzen bir haber verdi. Ünlü sanatçı, yarın kalp kapakçığı ameliyatına gireceğini duyurdu ve helallik istedi.