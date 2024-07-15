İmparator İbrahim Tatlıses evleniyor mu? Hülya Avşar hastane ziyaretinde açıkladı!

İmparator İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Tatlıses, 2011 yılında geçirdiği silahlı saldırı sonucunda başından ağır yaralanmış ve uzun süre tedavi görmüştü. Bu talihsiz olay sonucunda sol kolu felç olan Tatlıses, geçtiğimiz gün verdiği konserde sevenlerinden helallik istemişti. Kalp kapakçığından ameliyat olan Tatlıses'ten ise ilk fotoğraf gelmişti. Şimdi ise hastane ziyaretine giden Hülya Avşar, ünlü sanatçının büyük oğlu Ahmet Tatlı ile birlikte soruları yanıtladı. Avşar, Tatlıses hakkında şaşırtan bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...