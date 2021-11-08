İlhan Şeşen’den AKM itirafı: Yıkılırken eleştirdim ama harika olmuş

- Telif hakları konusunda gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Telif konusunda uygulama ile ilgili sıkıntılar var. Altını çizerek söylüyorum, şu andaki telif yasası eser sahibinin tamamen lehine. Ancak bu yasayı doğru uygulayamıyorlar. Tek elden yürütülmesi gerekiyor. Birçok müzik meslek birliği var, bunlar kendi arasında çekişme yaşadığı için de eser sahipleri haklarını alamıyor. Telif haklarını takip eden kuruluşun bir tane olması gerekiyor. Ben yıllarca MESAM'da yönetimde görev aldım. İçeriden de biliyorum, telif konusunda bir şey yapamadık. Hatta ikinci dönemimde 'Bu yönetim kurulunda hiçbir şey yapılamayacağına inandığım için istifa ediyorum' diye yazılı belgem var. Hem çekişmeler yaşanıyor hem de bilmiyorlar. Ben hukukçuyum, yasaları iyi biliyorum. Yasalar eser sahiplerinin lehine ama uygulanamıyor. Telif borçlusu olanlar, kurumlar paranın büyüğünü alıyor. Mesela MÜYAP, telif borçlusudur aslında. Mesela, Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) eser sahiplerinden telif hakları için hiçbir alacakları yokken eser sahiplerinden pay alıyor.
- MÜYORBİR Başkanı olan yeğeniniz Burhan Şeşen'e de bu konuyu ilettiniz mi?
Evet. Burhan ile konuştuğumda bana güldü. Yine söylüyorum, MÜYORBİR'in telif hakları konusunda hiçbir alacağı yok ama alıyor. MÜYORBİR telif borçlusudur. Ama onları telif alacaklısı gibi gösteriyorlar. Yanlış bu. Kuruluşunda yakın arkadaşım Ali Rıza Türker ile birlikte yer aldım MÜYORBİR'de. O zaman da söylemiştim, MÜYORBİR'in eser sahiplerinden pay almaması gerekiyor diye. MÜYORBİR'in kuruluşu sırasında yapılan bir toplantıda "Ben hâlâ bu kuruluşun neden olması gerektiğini anlamış değilim..." demiştim. Ali Rıza ile yakın ilişkimden dolayı böyle bir kuruluşun olmaması gerektiği konusunda çok ısrar edemedim. Ben de bu konuda yanlış yaptım.