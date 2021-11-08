İlhan Şeşen’den AKM itirafı: Yıkılırken eleştirdim ama harika olmuş

- Daha önce "Sadece eleştirilmemeli, iyi olan şeyler de söylenmeli" dediğiniz için bazı kesimler tarafından çok eleştirilmiştiniz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?

Ben politika ile hiç ilgilenmiyorum. Ama neye inanıyorsam da onu dile getiririm, bundan dolayı da beni eleştirmeleri çok saçma. İyileri söylemeyeceğiz de hep kötüleri mi söyleyeceğiz? Gençliğimden beri devlet hastanelerinin durumunu biliyorum, sağlık alanı düzeldi. Bunu söylemeyecek miyim? Çok iyi biliyorum, geçmişte devlet hastanesinde az sıra beklemiyordum, kuyruk vardı. Şimdi daha rahat. Tabii devlet hastaneleri için söylüyorum bunu. Ulaşım da daha iyi hale geldi. Ülkede eleştirdiğim, onaylamadığım şeyler de var ama iyi olanı da söylemek gerek. 'Şimdi Türkiye'de özgürlük var mı?' diye sorsanız, ben 'Evet, var' derim. Türkiye'de birtakım yasalar var. Ben de bu yasalar çerçevesinde yaşıyorum ve bunun içinde özgürüm, kendimi de öyle hissediyorum. Daha fazla da bir şey istemiyorum zaten.