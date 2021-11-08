08 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İlhan Şeşen’den AKM itirafı: Yıkılırken eleştirdim ama harika olmuş

İlhan Şeşen’den AKM itirafı: Yıkılırken eleştirdim ama harika olmuş

Müzisyen İlhan Şeşen telif haklarından pandemi sürecine, projelerinden yeni AKM'ye kadar çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Sadece eleştirilmemeli, iyi şeyler de söylenmeli" dediği için tepki çeken şarkıcı, "Ben politika ile ilgilenmiyorum, neye inanıyorsam onu dile getiririm. İyi olan şeyleri söylemeyecek miyiz!" dedi. AKM yıkımına çok üzüldüğünü ve o dönem eleştirdiğini söyleyen Şeşen, "Harika bir bina yapılmış. Bunu da söylemek gerekiyor" dedi.

Giriş Tarihi: 08.11.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 13:48
  • 1
  • 9
İlhan Şeşen’den AKM itirafı: Yıkılırken eleştirdim ama harika olmuş

Usta müzisyen İlhan Şeşen, Günaydın'a özel açıklamalarda bulundu. Şeşen telif haklarından pandemi sürecine, projelerinden yeni AKM'ye kadar çarpıcı açıklamalarda bulundu.

- Bugüne kadar birçok beste yaptınız. Sizin için özel olan hangisi?

Benim zirve bestem 'Neler Oluyor Bize'dir. Toplumda yaşanan her şey bu memlekete mensup biri olarak beni de etkiliyordu. 2001 yılında memleketin halinden etkilenmiştim. O ruh haliyle yaptım besteyi. Şarkılarımda dinleyicilere hep umut vermeyi tercih ediyorum. Bütün şarkılarımda hep bir gizli toplumsal mesaj vardır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
İlhan Şeşen’den AKM itirafı: Yıkılırken eleştirdim ama harika olmuş

KAYITLI 250 ŞARKIM VAR

- "En iyi bestemi henüz yapmadım" diyor musunuz?

Hayır, böyle bir iddiam yok. 'Neler Oluyor Bize' çok büyük beğeni toplamıştı. Bu şarkıyı yaptıktan sonra insanların benden beklentisi de çok yükseldi. Bu da bende ister istemez baskı yarattı ve yordu. MESAM'da kayıtlı 250 şarkım var, bir sürü albümüm var. Bir de yayınlanmamış çok eserim var. Ben yapacağımı yaptım yani.

- Solo albüm çıkaracak mısınız?

Evet. Müzik şirketime sözüm var. Bir tane solo albüm yapacağım.

  • 3
  • 9
İlhan Şeşen’den AKM itirafı: Yıkılırken eleştirdim ama harika olmuş

- Daha önce "Sadece eleştirilmemeli, iyi olan şeyler de söylenmeli" dediğiniz için bazı kesimler tarafından çok eleştirilmiştiniz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?

Ben politika ile hiç ilgilenmiyorum. Ama neye inanıyorsam da onu dile getiririm, bundan dolayı da beni eleştirmeleri çok saçma. İyileri söylemeyeceğiz de hep kötüleri mi söyleyeceğiz? Gençliğimden beri devlet hastanelerinin durumunu biliyorum, sağlık alanı düzeldi. Bunu söylemeyecek miyim? Çok iyi biliyorum, geçmişte devlet hastanesinde az sıra beklemiyordum, kuyruk vardı. Şimdi daha rahat. Tabii devlet hastaneleri için söylüyorum bunu. Ulaşım da daha iyi hale geldi. Ülkede eleştirdiğim, onaylamadığım şeyler de var ama iyi olanı da söylemek gerek. 'Şimdi Türkiye'de özgürlük var mı?' diye sorsanız, ben 'Evet, var' derim. Türkiye'de birtakım yasalar var. Ben de bu yasalar çerçevesinde yaşıyorum ve bunun içinde özgürüm, kendimi de öyle hissediyorum. Daha fazla da bir şey istemiyorum zaten.

  • 4
  • 9
İlhan Şeşen’den AKM itirafı: Yıkılırken eleştirdim ama harika olmuş

- Telif hakları konusunda gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Telif konusunda uygulama ile ilgili sıkıntılar var. Altını çizerek söylüyorum, şu andaki telif yasası eser sahibinin tamamen lehine. Ancak bu yasayı doğru uygulayamıyorlar. Tek elden yürütülmesi gerekiyor. Birçok müzik meslek birliği var, bunlar kendi arasında çekişme yaşadığı için de eser sahipleri haklarını alamıyor. Telif haklarını takip eden kuruluşun bir tane olması gerekiyor. Ben yıllarca MESAM'da yönetimde görev aldım. İçeriden de biliyorum, telif konusunda bir şey yapamadık. Hatta ikinci dönemimde 'Bu yönetim kurulunda hiçbir şey yapılamayacağına inandığım için istifa ediyorum' diye yazılı belgem var. Hem çekişmeler yaşanıyor hem de bilmiyorlar. Ben hukukçuyum, yasaları iyi biliyorum. Yasalar eser sahiplerinin lehine ama uygulanamıyor. Telif borçlusu olanlar, kurumlar paranın büyüğünü alıyor. Mesela MÜYAP, telif borçlusudur aslında. Mesela, Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) eser sahiplerinden telif hakları için hiçbir alacakları yokken eser sahiplerinden pay alıyor.

- MÜYORBİR Başkanı olan yeğeniniz Burhan Şeşen'e de bu konuyu ilettiniz mi?

Evet. Burhan ile konuştuğumda bana güldü. Yine söylüyorum, MÜYORBİR'in telif hakları konusunda hiçbir alacağı yok ama alıyor. MÜYORBİR telif borçlusudur. Ama onları telif alacaklısı gibi gösteriyorlar. Yanlış bu. Kuruluşunda yakın arkadaşım Ali Rıza Türker ile birlikte yer aldım MÜYORBİR'de. O zaman da söylemiştim, MÜYORBİR'in eser sahiplerinden pay almaması gerekiyor diye. MÜYORBİR'in kuruluşu sırasında yapılan bir toplantıda "Ben hâlâ bu kuruluşun neden olması gerektiğini anlamış değilim..." demiştim. Ali Rıza ile yakın ilişkimden dolayı böyle bir kuruluşun olmaması gerektiği konusunda çok ısrar edemedim. Ben de bu konuda yanlış yaptım.

  • 5
  • 9
İlhan Şeşen’den AKM itirafı: Yıkılırken eleştirdim ama harika olmuş

YENİ AKM HARİKA OLMUŞ

- Yeni Atatürk Kültür Merkezi açıldı. Nasıl buldunuz?

Gidemedim ama açılışını TV'den izledim. Gerçekten çok güzel olmuş. AKM yıkıldığı zaman çok üzülmüştüm. Bu konuda eleştirilerim de olmuştu. Ama harika bir bina yapılmış. Bunu da söylemek gerekiyor. AKM'nin isminin de değişmemesi çok önemli. İsmi değişseydi isyan ederdim.

BEN HÜZÜNLÜ OLMADIĞIM ZAMAN ŞARKI YAPAMAM

- Pandemide zor günler geçirdiğinizi ve böyle giderse sokak şarkıcılığına başlayabileceğinizi söylemiştiniz...

O açıklamayı yarı şaka yarı ciddi yapmıştım. Benim de bu sürece ne kadar dayanacağım belli değil anlamında söylemiştim. Geçmişteki birikimimi yemek zorunda kaldım. Şimdi konserler başladı ama bu şartlarda yarım yamalak oluyor. Zor dönemlerden geçtik. Eskiden plakçılar çarşısında yaygın bir söylem vardı 'Sanatçıyı aç bırakacaksın ki üretsin' diye. Bu yanlış ama şu da bir gerçek ki şarkılar sıkıntılardan doğuyor. Ben hüzünlü olmadığımda şarkı yapamam.