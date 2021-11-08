08 Kasım 2021, Pazartesi
Seda Bakan'dan Hadise ve Kaan Yıldırım açıklaması! “Onu da seviyorum ama…”
Seda Bakan, eşi Ali Erel ve arkadaş grubuyla önceki akşam Tarabya'daki bir balıkçıda görüntülendi. Arkadaşının doğum gününü kutlamak için toplandıklarını belirten oyuncu, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hadise ve Kaan Yıldırım hakkında açıklamalarda bulunan güzel oyuncu, Kaan'ı da seviyorum ama benim arkadaşım Hadise" dedi.
Giriş Tarihi: 08.11.2021 09:59
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