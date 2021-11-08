08 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Seda Bakan'dan Hadise ve Kaan Yıldırım açıklaması! “Onu da seviyorum ama…”

Seda Bakan'dan Hadise ve Kaan Yıldırım açıklaması! “Onu da seviyorum ama…”

Seda Bakan, eşi Ali Erel ve arkadaş grubuyla önceki akşam Tarabya'daki bir balıkçıda görüntülendi. Arkadaşının doğum gününü kutlamak için toplandıklarını belirten oyuncu, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hadise ve Kaan Yıldırım hakkında açıklamalarda bulunan güzel oyuncu, Kaan'ı da seviyorum ama benim arkadaşım Hadise" dedi.

Giriş Tarihi: 08.11.2021 09:59
  • 1
  • 11
Seda Bakan’dan Hadise ve Kaan Yıldırım açıklaması! “Onu da seviyorum ama…”

Ünlü oyuncu Seda Bakan, yapımcı eşi Ali Erel ve arkadaş gruplarıyla birlikte önceki akşam Tarabya'da bulunan bir balıkçıda objektiflere takıldı. Mekan içerisinde arkadaşlarıyla selfie çekmek için uzun uğraşlar veren oyuncunun bu halleri, kameralara böyle yansıdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Seda Bakan’dan Hadise ve Kaan Yıldırım açıklaması! “Onu da seviyorum ama…”

Çıkış kapısında eşi Ali Erel'le poz veren Bakan, ayaküstü gazetecilerin soruları yanıtladı. Arkadaşının doğum gününü kutladıklarını söyleyen oyuncu, "Güzel bir yemek yiyelim dedik" diye konuştu.

  • 3
  • 11
Seda Bakan’dan Hadise ve Kaan Yıldırım açıklaması! “Onu da seviyorum ama…”

"GÜZEL BİR İŞ OLDU"

Murat Boz ve Tuba Büyüküstün ile başrollerini paylaştığı ve dijital bir platformda yayınlanacak olan dizisinin çekimlerini Ayvalık'ta tamamlandığı hatırlatılan Bakan, "Çekimler çok güzel geçti. Yayınlanmasını bekliyoruz. Güzel bir iş oldu bizce, sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

  • 4
  • 11
Seda Bakan’dan Hadise ve Kaan Yıldırım açıklaması! “Onu da seviyorum ama…”

Gelen teklifleri değerlendirdiğini söyleyen oyuncu, "Ben biraz seçici olmaya çalışıyorum, bebeğim olduğu için, daha dikkatli hareket ediyorum." şeklinde konuştu.

  • 5
  • 11
Seda Bakan’dan Hadise ve Kaan Yıldırım açıklaması! “Onu da seviyorum ama…”

Çekimler sırasında kızı Leyla'nın sürekli sette olmasıyla ilgili ise Bakan, "Evet, o da setteydi, birazcık hasta oldu, onunla uğraştık. Çok şükür şimdi iyi ama zatürre atlattık. Neyse ki şimdi iyi" dedi.