Seda Bakan’dan Hadise ve Kaan Yıldırım açıklaması! “Onu da seviyorum ama…”

"GÜZEL BİR İŞ OLDU"

Murat Boz ve Tuba Büyüküstün ile başrollerini paylaştığı ve dijital bir platformda yayınlanacak olan dizisinin çekimlerini Ayvalık'ta tamamlandığı hatırlatılan Bakan, "Çekimler çok güzel geçti. Yayınlanmasını bekliyoruz. Güzel bir iş oldu bizce, sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

