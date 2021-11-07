07 Kasım 2021, Pazar
Sevenlerinin yüreğine dert oldu! 7. sezon öncesi EDHO bitti mi? EDHO yayından kalktı mı, final mi yaptı?
Yıllardır ATV ekranlarında izleyenleri ekran başına kilitleyen, Salı akşamlarını fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO), 7. sezon öncesi izleyenleri üzdü. Geçtiğimiz hafta başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan dizinin geleceğiyle ilgili haber gelmişti. Dizinin yeni bölümleri merakla beklenirken; EDHO bitti mi? sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki; EDHO yayından kalktı mı? EDHO final mi yaptı? İşte diziyle ilgili son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 07.11.2021 16:48 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 16:48
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