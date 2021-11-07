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Sevenlerinin yüreğine dert oldu! 7. sezon öncesi EDHO bitti mi? EDHO yayından kalktı mı, final mi yaptı?

Yıllardır ATV ekranlarında izleyenleri ekran başına kilitleyen, Salı akşamlarını fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO), 7. sezon öncesi izleyenleri üzdü. Geçtiğimiz hafta başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan dizinin geleceğiyle ilgili haber gelmişti. Dizinin yeni bölümleri merakla beklenirken; EDHO bitti mi? sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki; EDHO yayından kalktı mı? EDHO final mi yaptı? İşte diziyle ilgili son gelişmeler!

Giriş Tarihi: 07.11.2021 16:48 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 16:48
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Sevenlerinin yüreğine dert oldu! 7. sezon öncesi EDHO bitti mi? EDHO yayından kalktı mı, final mi yaptı?

EDHO yayından kalktı mı? EDHO final mi yaptı? 7. sezon öncesi EDHO bitti mi? ATV'de son 6 yıldır her Salı akşamı reyting rekorları kıran diziden üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Yeni sezonunun merakla beklendiği dizinin Hızır Reis'i Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabı Instagram'dan veda mesajı paylaşmıştı. Peki; EDHO final mi yaptı? EDHO yayından kalktı mı? EDHO bitti mi? İşte detaylar!

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Sevenlerinin yüreğine dert oldu! 7. sezon öncesi EDHO bitti mi? EDHO yayından kalktı mı, final mi yaptı?

EDHO BİTTİ Mİ?

EDHO'nun bittiği yönünde iddialar ortaya atılmış ancak konuyla ilgili net bir açıklama gelmemişti. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca yaptığı paylaşımla bu iddiaları bir nevi doğrulamış oldu.

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Sevenlerinin yüreğine dert oldu! 7. sezon öncesi EDHO bitti mi? EDHO yayından kalktı mı, final mi yaptı?

Kaynarca, sosyal medya hesabından dizinin devam etmeyeceğini söyleyerek hayranlarına veda etmişti.

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Sevenlerinin yüreğine dert oldu! 7. sezon öncesi EDHO bitti mi? EDHO yayından kalktı mı, final mi yaptı?

İşte Oktay Kaynarca'nın o paylaşımı:

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir' Cengiz Han....

''Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim.

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Sevenlerinin yüreğine dert oldu! 7. sezon öncesi EDHO bitti mi? EDHO yayından kalktı mı, final mi yaptı?

Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın…"