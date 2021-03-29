İddialar tükenmiyor... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Bu kez o isim konuştu...

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Televizyon dünyasının en fazla izlenen dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Yıllar önce yayınlanan dizi için belli dönemlerde başlayacağı iddiası ortaya atılıyor. Ancak bu kez başrol ve yapımcı olan Necati Şaşmaz tarafından açıklama geldi. İşte, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Bu kez o isim konuştu...