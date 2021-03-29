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30 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İddialar tükenmiyor... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Bu kez o isim konuştu... İddialar tükenmiyor... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Bu kez o isim konuştu...
Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Televizyon dünyasının en fazla izlenen dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Yıllar önce yayınlanan dizi için belli dönemlerde başlayacağı iddiası ortaya atılıyor. Ancak bu kez başrol ve yapımcı olan Necati Şaşmaz tarafından açıklama geldi. İşte, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Bu kez o isim konuştu...
Giriş Tarihi: 29.03.2021 23:45 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 23:45
Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca hayranı bulunan Kurtlar Vadisi dizi için yeni iddialar ortaya atıldı. Merakla beklenen dizinin farklı isimle ekranlara gelebileceği de iddialar arasında bulunuyor. Takipçileri konuyla ilgili gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Kurtlar Vadisi başrol oyuncusu Necati Şaşmaz konuyla ilgili detayları duyurdu. İşte, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Bu kez o isim konuştu...
GALERİ DEVAM EDİYOR KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Necati Şaşmaz'ın açıklamaları sonrası merakla beklenen Kurtlar Vadisi'nin ekrana dönüş tarihi ve yeni oyuncuları henüz belli olmadı. Yapımcıdan gelecek açıklama bekleniyor. Dizinin henüz çekimleri başlamadı ve dolayısıyla herhangi bir fragmanı da yayınlanmış değil...
KURTLAR VADİSİ KAOS KONUSU NE?
Necati Şaşmaz yaptığı açıklamada daha önce "Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız." demişti.
"Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız." diyen Şaşmaz, dizinin iddiasını şu sözlerle anlatmıştı:
"Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz. Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim."