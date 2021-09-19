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İçimizden Biri’nin Havva’sı Özge Yağız’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşı...

İçimizden Biri dizisinde canlandırdığı Havva karakteriyle ekranlara geri dönen Özge Yağız, tüm dikkatleri üzerine çekti. Bir dönem gündüz kuşağı dizisi Yemin'de rol alan ve dizideki oyunculuk başarısıyla yıldızı parlayan Özge Yağız, İçimizden Biri dizisindeki başarısıyla da ilk bölümden adından söz ettirdi. İzleyiciler tarafından mercek altına alınan güzel oyuncunun sevgilisi ise gündem oldu. Yağız'ın rol arkadaşıyla aşk yaşadığını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte İçimizden Biri'nin yıldızı Özge Yağız'ın sevgilisi...

Giriş Tarihi: 19.09.2021 15:24 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021 15:26
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İçimizden Biri’nin Havva’sı Özge Yağız’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşı...

İçimizden Biri dizisinde canlandırdığı Havva karakteriyle ekranlara geri dönen Özge Yağız başarılı oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar, eski dizisi 'Yemin'deki rol arkadaşı ile aşk yaşadığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Özge Yağız'ın sevgilisi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İçimizden Biri’nin Havva’sı Özge Yağız’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşı...

TANSEL ÖNGEL VE SEVGİLİSİ NEŞE ÇAKIR

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İçimizden Biri’nin Havva’sı Özge Yağız’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşı...

TANSEL ÖNGEL VE SEVGİLİSİ NEŞE ÇAKIR

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İçimizden Biri’nin Havva’sı Özge Yağız’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşı...

GÜLSİM ALİ İLHAN VE DURUL BAZAN

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İçimizden Biri’nin Havva’sı Özge Yağız’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşı...

GÜLSİM ALİ İLHAN VE DURUL BAZAN