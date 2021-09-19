İçimizden Biri’nin Havva’sı Özge Yağız’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşı...

İçimizden Biri dizisinde canlandırdığı Havva karakteriyle ekranlara geri dönen Özge Yağız, tüm dikkatleri üzerine çekti. Bir dönem gündüz kuşağı dizisi Yemin'de rol alan ve dizideki oyunculuk başarısıyla yıldızı parlayan Özge Yağız, İçimizden Biri dizisindeki başarısıyla da ilk bölümden adından söz ettirdi. İzleyiciler tarafından mercek altına alınan güzel oyuncunun sevgilisi ise gündem oldu. Yağız'ın rol arkadaşıyla aşk yaşadığını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte İçimizden Biri'nin yıldızı Özge Yağız'ın sevgilisi...