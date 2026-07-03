İbrahim Tatlıses'ten günler sonra yeni paylaşım

"TATLI"DAN "TATLISES"E: BİR SAHNE ADININ DOĞUŞU

Türk müzik dünyasının en güçlü seslerinden biri olan İbrahim Tatlıses, yarım asrı aşan kariyeriyle sadece şarkılarıyla değil, yaşam öyküsüyle de milyonların kalbinde yer edindi. Ancak usta sanatçının bugün bir marka haline gelen isminin arkasında, pek çok kişinin bilmediği ilginç detaylar ve başarıyla dolu bir dönüşüm hikayesi yatıyor.