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İbrahim Tatlıses'ten günler sonra yeni paylaşım

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bir süredir Ankara'da fizik tedavi gören usta sanatçı İbrahim Tatlıses, safra kesesi ameliyatının ardından toparlanma sürecine devam ediyor. Hastane bahçesinden yeni bir karesini paylaşan Tatlıses, son haliyle hayranlarının karşısına çıktı.

İbrahim Tatlıses'ten günler sonra yeni paylaşım 1

Geçtiğimiz nisan ayında geçirdiği enfeksiyon ve ardından gerçekleşen safra kesesi ameliyatı sonrası tedavi süreci devam eden usta sanatçı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

İbrahim Tatlıses'ten günler sonra yeni paylaşım 2

"HASTANE BAHÇESİNDE SERİN BİR AKŞAM KEYFİ"

74 yaşındaki sanatçı, 22 Nisan'da hastaneden taburcu edilmesinin ardından başladığı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon sürecini sürdürüyor. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam eden Tatlıses, hastane bahçesinde çekildiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına "Hastane bahçesinde serin bir akşam keyfi" notunu düşen sanatçının moralinin yerinde olduğu görüldü.

İbrahim Tatlıses'ten günler sonra yeni paylaşım 3

BAKAN ERSOY'DAN ZİYARET

Sanatçının tedavi süreci yakından takip ediliyor. Son olarak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde fizik tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses'i ziyaret etmişti.

Bakan Ersoy, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emre Adıgüzel ile fizyoterapist Caner Tan'dan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin bilgi almıştı.

İbrahim Tatlısese geçmiş olsun ziyareti İBRAHİM TATLISES'E GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
İbrahim Tatlıses'ten günler sonra yeni paylaşım 4

Ersoy, sanatçıya "geçmiş olsun" dileğinde bulunmuştu.

Ersoy, ziyarete ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk müziğinin güçlü sesi, kıymetli sanatçımız İbrahim Tatlıses'i fizik tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret ettik. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Sanat hayatı boyunca eserleriyle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen Sayın Tatlıses'e acil şifalar diliyorum" demişti.

İbrahim Tatlıses'ten günler sonra yeni paylaşım 5

"HASTANEYE KALDIRILDI" İDDİALARINA YANIT VERMİŞTİ

Öte yandan Tatlıses, tedavi sürecinde basında yer alan "uzun süre hareketsiz kaldığı için fizik tedaviye alındığı" yönündeki iddialara ise yanıt vermişti.

İbrahim Tatlısesten iddialar sonrası açıklama İBRAHİM TATLISES'TEN İDDİALAR SONRASI AÇIKLAMA
İbrahim Tatlıses'ten günler sonra yeni paylaşım 6

Tatlıses açıklamasında hastaneye kaldırıldı iddialarını yalanlayarak kendi isteği ile fizik tedavi olmaya geldiğini belirtmişti.

İbrahim Tatlıses'ten günler sonra yeni paylaşım 7

"TATLI"DAN "TATLISES"E: BİR SAHNE ADININ DOĞUŞU

Türk müzik dünyasının en güçlü seslerinden biri olan İbrahim Tatlıses, yarım asrı aşan kariyeriyle sadece şarkılarıyla değil, yaşam öyküsüyle de milyonların kalbinde yer edindi. Ancak usta sanatçının bugün bir marka haline gelen isminin arkasında, pek çok kişinin bilmediği ilginç detaylar ve başarıyla dolu bir dönüşüm hikayesi yatıyor.

İbrahim Tatlıses'ten günler sonra yeni paylaşım 8

Henüz gençlik yıllarında, zorlu inşaat sahalarında çalışırken keşfedilen Tatlıses, müziğe ilk adımını attığı dönemlerde sahne hayatında farklı bir soyadı kullanıyordu. O yıllarda sadece "İbrahim Tatlı" ismiyle müzik piyasasına giriş yapan sanatçı, sesindeki eşsiz tını ve rengiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

İbrahim Tatlıses'ten günler sonra yeni paylaşım 9

Çevresindekiler, sanatçının sesinin büyüsünü yansıtacak, hafızalara kazınacak bir dokunuş arayışına girdi. Bu arayışın sonunda "Tatlı" soyadına "ses" eki getirildi ve bugün tüm Türkiye'nin ezbere bildiği "İbrahim Tatlıses" ismi müzik dünyasına kazandırılmış oldu.

İbrahim Tatlıses denince akla gelen ilk unvan şüphesiz "İmparator"dur. Bu görkemli lakabın kökeni, sanatçının 1980 ve 90'lı yıllarda müzik endüstrisinde kurduğu sarsılmaz hakimiyete dayanıyor.

Satış rekorları: Albümleriyle dönemin satış rekorlarını altüst etmesi.

Sahne hakimiyeti: Konserlerinin kapalı gişe gerçekleşmesi ve sahnedeki otoriter duruşu.

Sinemadaki başarı: Müzik dışındaki performanslarıyla da geniş kitleleri etkileme yeteneği.

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