İbrahim Tatlıses'ten günler sonra yeni paylaşım
Bir süredir Ankara'da fizik tedavi gören usta sanatçı İbrahim Tatlıses, safra kesesi ameliyatının ardından toparlanma sürecine devam ediyor. Hastane bahçesinden yeni bir karesini paylaşan Tatlıses, son haliyle hayranlarının karşısına çıktı.
Geçtiğimiz nisan ayında geçirdiği enfeksiyon ve ardından gerçekleşen safra kesesi ameliyatı sonrası tedavi süreci devam eden usta sanatçı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
"HASTANE BAHÇESİNDE SERİN BİR AKŞAM KEYFİ"
74 yaşındaki sanatçı, 22 Nisan'da hastaneden taburcu edilmesinin ardından başladığı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon sürecini sürdürüyor. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam eden Tatlıses, hastane bahçesinde çekildiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına "Hastane bahçesinde serin bir akşam keyfi" notunu düşen sanatçının moralinin yerinde olduğu görüldü.
BAKAN ERSOY'DAN ZİYARET
Sanatçının tedavi süreci yakından takip ediliyor. Son olarak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde fizik tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses'i ziyaret etmişti.
Bakan Ersoy, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emre Adıgüzel ile fizyoterapist Caner Tan'dan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin bilgi almıştı.
Ersoy, sanatçıya "geçmiş olsun" dileğinde bulunmuştu.
Ersoy, ziyarete ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk müziğinin güçlü sesi, kıymetli sanatçımız İbrahim Tatlıses'i fizik tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret ettik. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Sanat hayatı boyunca eserleriyle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen Sayın Tatlıses'e acil şifalar diliyorum" demişti.
"HASTANEYE KALDIRILDI" İDDİALARINA YANIT VERMİŞTİ
Öte yandan Tatlıses, tedavi sürecinde basında yer alan "uzun süre hareketsiz kaldığı için fizik tedaviye alındığı" yönündeki iddialara ise yanıt vermişti.