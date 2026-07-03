Arka Sokaklar'ın Tekin'iydi! Onur Bay sevgilisiyle görüntülendi

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği "Tekin" karakteriyle hafızalara kazınan ve son olarak Kuruluş Orhan'da rol alan Onur Bay, yeni sevgilisiyle Arnavutköy'de görüntülendi.

20 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar geçtiğimiz ay sezon finaline girmişti. Dizinin unutulmaz karakterlerinden biri de hiç şüphesiz Hüsnü Çoban'ın oğlu Tekin 'di. Son olarak atv'nin final yapan dizisi Kuruluş Orhan'daki performansıyla adından söz ettiren genç oyuncu Onur Bay, özel hayatıyla gündeme geldi.

Yıllar içindeki değişimiyle sık sık sosyal medyanın ilgi odağı olan başarılı oyuncu, uzun yıllar meslektaşı Dilara Aksüyek ile yaşadığı aşkla magazin dünyasında çok konuşulmuştu.

Yakışıklı oyuncu, bu kez Gökçe ismindeki yeni sevgilisiyle objektiflere yansıdı. 2. Sayfa'nın haberine göre; Arnavutköy sokaklarında el ele yürüyüşe çıkan çiftin oldukça neşeli ve mutlu olduğu gözlerden kaçmadı.

ARNAVUTKÖY'DE GÖRÜNTÜLENDİLER İkili, yürüyüş sırasında karşılaştıkları basın mensuplarının "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna karşılık, sadece gülümsemekle yetindi.

ONUR BAY KİMDİR? Onur Bay, 19 Mart 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Ordulu olan oyuncu, ekran karşısına ilk kez 2005 yılında vizyona giren Köpek dizisiyle adım attı. Asıl büyük çıkışını ise 2006 yılında Arka Sokaklar dizisine çocuk yaşta katılarak gerçekleştirdi.