Esra Erol'un romantik paylaşımına Ali Özbir'den esprili yanıt

ATV'nin sevilen sunucusu Esra Erol, eşi Ali Özbir'in doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Erol'un duygusal sözlerine eşi Ali Özbir'den gelen esprili yanıt ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

ATV'nin başarılı sunucusu Esra Erol, hem programındaki başarısı hem de gözlerden uzak sürdürdüğü aile hayatıyla örnek olmaya devam ediyor. 2010 yılında dünyaevine girdiği eşi Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren Erol, son olarak eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı.

"EN GÜVENLİ LİMANIM, EN YAKIN DOSTUM" İdris Ali ve Ömer adında iki evladı olan Esra Erol, eşine olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi: "Birine sırtını yaslayabilmek… Hiç korkmadan güvenebilmek… Kalbini, hayatını, hayallerini tereddütsüz emanet edebilmek… Sen, yıllardır en güvenli limanım, en yakın dostum, sevgilimsin. Birlikte kurduğumuz yuvaya, gözümüz gibi baktığımız yavrularımıza ve her şeye rağmen el ele yürümeyi hiç bırakmadığımız bu güzel hikâyeye minnettarım. İyi ki doğdun sevgilim. ♥️"

ROMANTİZM YARIM KALDI: ALİ ÖZBİR'DEN ESPRİLİ YANIT Eşinin bu duygusal ve romantik mesajına kayıtsız kalmayan Ali Özbir, paylaşımın altına yaptığı esprili yorumla takipçilerini gülümsetti. Romantik bir karşılık vermeyi tercih etmeyen Özbir'in eğlenceli cevabı, sosyal medyada en az Esra Erol'un paylaşımı kadar ilgi gördü.

Esra Erol'un paylaşımının ardından kendi sosyal medya hesabından da bir gönderi yayınlayan Ali Özbir, eşiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşarak aralarındaki samimi diyaloğu bir adım öteye taşıdı.

"İYİ Kİ VARSIN BE ATOM KARINCAM" Eşine, "Evliliğimizin 16. yılında saçlarımı beyazlatmandan sen sorumlusun! 😂 Ama yine de iyi ki varsın be atom karıncam. Seni seviyorum, iyi ki seninle evlenmişim" sözleriyle seslenen Özbir, bu esprili ve sevgi dolu notuyla takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.