22 Ağustos 2022, Pazartesi
İbrahim Tatlıses’in meşhur ettiği Engür Kalender’in evinden 2 kamyon çöp çıkarıldı! Son hali içler acısı
İbrahim Tatlıses'in plak şirketinden şöhret ettiği Engür Kalender son haliyle kahretmiş, çöp evde yaşadığı ortaya çıkmıştı. Eski şöhretini kaybetmesinin ardından psikolojisi bozulan şarkıcının evinden 2 kamyon çöp çıkarıldı. Engür Kalender hakkında yeni bir yazı yazan Onur Akay son durumu anlattı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.08.2022 17:19
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