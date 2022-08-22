22 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İbrahim Tatlıses’in meşhur ettiği Engür Kalender’in evinden 2 kamyon çöp çıkarıldı! Son hali içler acısı

İbrahim Tatlıses’in meşhur ettiği Engür Kalender’in evinden 2 kamyon çöp çıkarıldı! Son hali içler acısı

İbrahim Tatlıses'in plak şirketinden şöhret ettiği Engür Kalender son haliyle kahretmiş, çöp evde yaşadığı ortaya çıkmıştı. Eski şöhretini kaybetmesinin ardından psikolojisi bozulan şarkıcının evinden 2 kamyon çöp çıkarıldı. Engür Kalender hakkında yeni bir yazı yazan Onur Akay son durumu anlattı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.08.2022 17:19
  • 1
  • 16
İbrahim Tatlıses’in meşhur ettiği Engür Kalender’in evinden 2 kamyon çöp çıkarıldı! Son hali içler acısı

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bugünkü yazısında evinden 2 kamyon çöp çıkan şarkıcı Engür Kalender'e şizofren teşhisi konulduğunu ve hastaneye yatırıldığını duyurdu. İşte yaşananlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
İbrahim Tatlıses’in meşhur ettiği Engür Kalender’in evinden 2 kamyon çöp çıkarıldı! Son hali içler acısı

İbrahim Tatlıses'in şöhret ettiği Engür Kalender'in, çöp evde yaşadığı ortaya çıkmıştı.

  • 3
  • 16
İbrahim Tatlıses’in meşhur ettiği Engür Kalender’in evinden 2 kamyon çöp çıkarıldı! Son hali içler acısı

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bir dönem İbrahim Tatlıses'in kendi plak şirketinden şöhret ettiği şarkıcı Engür Kalender'in, şimdilerde çöp evde yaşadığını ve psikolojinin bozuk olduğu için balkondan eşyalar fırlatarak başta İbrahim Tatlıses olmak üzere, ünlü sanatçılara balkondan hakaretler yağdırdığı açıkladı.

  • 4
  • 16
İbrahim Tatlıses’in meşhur ettiği Engür Kalender’in evinden 2 kamyon çöp çıkarıldı! Son hali içler acısı

Onur Akay, bir dönem İbrahim Tatlıses'in kendi plak şirketinden şöhret ettiği şarkıcı Engür Kalender'in yeğenine ulaştı ve bugünkü yazısında Kalender'in sağlık durumu ile ilgili bilgiler verirken, belediye tarafından temizlenen evinin temizlenmeden önceki fotoğraflarını da yayınladı.

  • 5
  • 16
İbrahim Tatlıses’in meşhur ettiği Engür Kalender’in evinden 2 kamyon çöp çıkarıldı! Son hali içler acısı

İşte Kalender'e şizofren teşhisi konulduğunu ve hastaneye yatırıldığını duyuran Onur Akay'ın o yazısı: