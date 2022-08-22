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Kardeşlerim'de dengeleri sarsacak transferler! Bomba 1 derken 3 oldu! Ünlü oyuncu Instagram hesabından...

atv ekranlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan Kardeşlerim'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Kadroya yeni isimlerin katılması beklenirken, başrol oyuncusundan heyecanlandıran paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede gündemin ilk sıralarına yerleşmeyi başardı. Sezon finalinde büyük heyecana sahne olan dizinin Eylül ayında ekranlara gelmesi bekleniyor. İddiaya göre dizinin sevilen karakterleri arasında yer alan Ömer karakterinin anne ve babasına hayat verecek isimler ile anlaşıldı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.08.2022 17:04
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Kardeşlerim’de dengeleri sarsacak transferler! Bomba 1 derken 3 oldu! Ünlü oyuncu Instagram hesabından...

Kardeşlerim'de dengeleri sarsacak transferler. Bomba 1 derken 3 oldu. Ünlü oyuncu Instagram hesabından müjdeyi verdi. atv ekranlarının geçtiğimiz sezonda en çok izlenen dizileri arasında yer alan Kardeşlerim'de yeni transfer iddiaları hayranlarını heyecanlandırdı. Dizinin başrol oyuncusu Celil Nalçakan "Yeni sezonun ilk bölümünü okudum şimdi. Aman diyorum." ifadelerini kullandı. Diziyi takip edenler yeni sezonda yer alacak isimleri ve gelişmeleri merak ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim’de dengeleri sarsacak transferler! Bomba 1 derken 3 oldu! Ünlü oyuncu Instagram hesabından...

Başrollerini Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak , Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Evrim Doğan'ın paylaştığı dizinin yeni sezon çekimleri devam ediyor.

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Kardeşlerim’de dengeleri sarsacak transferler! Bomba 1 derken 3 oldu! Ünlü oyuncu Instagram hesabından...

Yönetmen koltuğuna Serkan Birinci'nin oturduğu, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı dizinin kadrosuna yeni sezonda sürpriz isimler katıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin kadrosuna Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz), Nihan Büyükağaç (Şevval Yılmaz) ve Ecem Sena Bayır dahil oldu.

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Kardeşlerim’de dengeleri sarsacak transferler! Bomba 1 derken 3 oldu! Ünlü oyuncu Instagram hesabından...

ÖMER'İN BABASINI CANLANDIRACAK

Gayrimeşru olarak dünyaya gelen ve verdiği büyük mücadeleyle dikkat çeken Ömer'in babasına başarılı oyuncu Kaan Çakır hayat verecek.

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Kardeşlerim’de dengeleri sarsacak transferler! Bomba 1 derken 3 oldu! Ünlü oyuncu Instagram hesabından...

Yeni sezonda Ömer'in en büyük düşmanlarından biri olacak Şevval karakterine ise Nihan Büyükağaç oynayacak.