Kardeşlerim'de dengeleri sarsacak transferler! Bomba 1 derken 3 oldu! Ünlü oyuncu Instagram hesabından...

atv ekranlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan Kardeşlerim'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Kadroya yeni isimlerin katılması beklenirken, başrol oyuncusundan heyecanlandıran paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede gündemin ilk sıralarına yerleşmeyi başardı. Sezon finalinde büyük heyecana sahne olan dizinin Eylül ayında ekranlara gelmesi bekleniyor. İddiaya göre dizinin sevilen karakterleri arasında yer alan Ömer karakterinin anne ve babasına hayat verecek isimler ile anlaşıldı.