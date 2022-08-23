Oyuncu Hakan Yufkacıgil’e atılan kısa mesafe dayağına 7.5 yıl hapis

Ünlü oyuncu Hakan Yufkacıgil geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'ta bir taksiye binmek isterken akılalmaz bir olay yaşadı. Kısa mesafe tartışması nedeniyle taksici ile tartışan Yufkacıgil hastanelik oldu. Ünlü oyuncunun el bileği ve burnunu kıran taksici Burak D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 7.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.