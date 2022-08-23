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Oyuncu Hakan Yufkacıgil’e atılan kısa mesafe dayağına 7.5 yıl hapis

Ünlü oyuncu Hakan Yufkacıgil geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'ta bir taksiye binmek isterken akılalmaz bir olay yaşadı. Kısa mesafe tartışması nedeniyle taksici ile tartışan Yufkacıgil hastanelik oldu. Ünlü oyuncunun el bileği ve burnunu kıran taksici Burak D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 7.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Giriş Tarihi: 23.08.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 09:21
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Oyuncu Hakan Yufkacıgil’e atılan kısa mesafe dayağına 7.5 yıl hapis

Ünlü oyuncu Hakan Yufkacıgil, 21 Ocak günü gece 03.00 sıralarında Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi üzerinde bir taksiye binmek istedi.

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Oyuncu Hakan Yufkacıgil’e atılan kısa mesafe dayağına 7.5 yıl hapis

Bunun için 34 TC... plakalı ticari taksiyi durduran oyuncu, taksiye bindikten sonra Akatlar durağına gitmek istedi.

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Oyuncu Hakan Yufkacıgil’e atılan kısa mesafe dayağına 7.5 yıl hapis

Taksiden indikten sonra ticari taksinin plakasının fotoğrafını çekmek için telefonunu çıkaran ünlü oyuncu, bu sırada yine taksi şoförü ile tartışmaya başladı.

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Oyuncu Hakan Yufkacıgil’e atılan kısa mesafe dayağına 7.5 yıl hapis

Taksiden inerek ünlü oyuncunun yanına giden şoför ile oyuncu arasındaki tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü.

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Oyuncu Hakan Yufkacıgil’e atılan kısa mesafe dayağına 7.5 yıl hapis

Yoldaki diğer sürücüler kavgaya müdahale etmek istediğinde ise genç oyuncu aldığı darbenin etkisiyle kendisinden geçti.