İbrahim Tatlıses’in gurur günü! "Aferin benim altın ufağıma" diyerek paylaştı

"3. SIFINI BİTİRDİM"

Elif Ada da daha sonra, "Karneler alındıysa tatil resmi olarak başlamıştır. 3. sınıfı bitirdiğim bu güzel günde, başta tüm öğretmenlerime, babama ve anneme bana olan destek ve sevgileri için teşekkür ederim. Tüm okul arkadaşlarıma ve ayrıca tatili gözleyen yaşıtlarıma da kucak dolusu sevgiler ve iyi tatiller dilerim." mesajını yayınlandı.