18 Haziran 2022, Cumartesi
İbrahim Tatlıses’in gurur günü! "Aferin benim altın ufağıma" diyerek paylaştı
2021-2022 eğitim ve öğretim yılı dün sona erdi. Milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşarken ünlü isimlerde de çocuklarıyla yaşadıkları karne heyecanını Instagram'da takipçileriyle paylaştı. Usta şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan kızı Elif Ada da 3. sınıfı bitirdi. Tatlıses mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı.
Giriş Tarihi: 18.06.2022 16:58
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