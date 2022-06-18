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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses’in gurur günü! "Aferin benim altın ufağıma" diyerek paylaştı

İbrahim Tatlıses’in gurur günü! "Aferin benim altın ufağıma" diyerek paylaştı

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı dün sona erdi. Milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşarken ünlü isimlerde de çocuklarıyla yaşadıkları karne heyecanını Instagram'da takipçileriyle paylaştı. Usta şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan kızı Elif Ada da 3. sınıfı bitirdi. Tatlıses mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı.

Giriş Tarihi: 18.06.2022 16:58
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İbrahim Tatlıses’in gurur günü! Aferin benim altın ufağıma diyerek paylaştı

İBRAHİM TATLISES

İbrahim Tatlıses'in, Ayşegül Yıldız ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Elif Ada 3. sınıfı bitirdi. Karnesini alan kızının fotoğrafını paylaşan Tatlıses, "Aferin benim altın ufağıma karnesini pekiyi ile almış. Annesini ve babasını mahcup etmemiş. Seni ve tüm çocukları tebrik ediyorum." dedi.

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İbrahim Tatlıses’in gurur günü! Aferin benim altın ufağıma diyerek paylaştı

"3. SIFINI BİTİRDİM"

Elif Ada da daha sonra, "Karneler alındıysa tatil resmi olarak başlamıştır. 3. sınıfı bitirdiğim bu güzel günde, başta tüm öğretmenlerime, babama ve anneme bana olan destek ve sevgileri için teşekkür ederim. Tüm okul arkadaşlarıma ve ayrıca tatili gözleyen yaşıtlarıma da kucak dolusu sevgiler ve iyi tatiller dilerim." mesajını yayınlandı.

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İbrahim Tatlıses’in gurur günü! Aferin benim altın ufağıma diyerek paylaştı

Ayşegül Yıldız da, "Baban da, ben de seninle gurur duyuyoruz kuzum. Yolun hep ilim, bilim ve vicdanın olsun güzel kalpli bebeğim. Seni çok seviyorum prensesim..." ifadelerini kullandı.

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İbrahim Tatlıses’in gurur günü! Aferin benim altın ufağıma diyerek paylaştı

PELİN KARAHAN - BEDRİ GÜNTAY

Bizim ilk karnemiz... Önce bütün sene dersleriyle uğraşan güzel anneye, sonra minik yavruma, en büyük mutluluk en büyük hediye... İyi ki varsınız.

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İbrahim Tatlıses’in gurur günü! Aferin benim altın ufağıma diyerek paylaştı

ECE ERKEN

Karnemizi aldık, hepsi çok iyi...