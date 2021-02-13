İbrahim Tatlıses'e 20 yılını vermişti! Ayşegül Yıldız bambaşka bir hayat kurdu

2011 yılında İbrahim Tatlıses ile nikah masasına oturan Ayşegül Yıldız, boşanmanın ardından kendisine bambaşka bir hayat kurdu. 20'li yaşlarından itibaren İbrahim Tatlıses'le birlikte olan Yıldız, hayatının 20 yılını usta sanatçıyla birlikte geçirdi. Evlenmelerinin ardından kızı Elif Ada'yı kucağına alan Ayşegül Yıldız, 2 yıl sonra evliliğini sonlandırdı. Ayrılığın ardından kendisine yepyeni bir hayat kuran Ayşegül Yıldız, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirdi. Güzelliği ile de dikkat çeken Ayşegül Yıldız şimdi kendi işinin patronu oldu. İşte İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın yeni mesleği ve ünlü isimlerin gerçek meslekleri...