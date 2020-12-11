11 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada herkesi şaşırttı! Boyuna yetişti...

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada herkesi şaşırttı! Boyuna yetişti...

Uğradığı silahlı saldırı sonrası bırakmak zorunda kaldığı İbo Show programıyla 9 yıl aradan sonra ekrana dönen İbrahim Tatlıses, sosyal medyanın gündemine oturdu. Tatlıses'in programına sürpriz yaparak konuk olan kızı Elif Ada ise tüm dikkatleri üzerine çekti. 2011 yılında Ayşegül Yıldız ile nikah masasına oturan Tatlıses, kızı Elif Ada'yı kucağına almıştı. Programa konuk olan Elif Ada'nın ne kadar büyüdüğü ise herkesi çok şaşırttı. İşte İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada...

Giriş Tarihi: 11.12.2020 13:40 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 13:43
  • 1
  • 105
İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada herkesi şaşırttı! Boyuna yetişti...

9 yıl aradan sonra İbo Show programıyla ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in programına 7 yaşındaki kızı Elif Ada konuk oldu. Babasına sürpriz yaparak yayına katılan Elif Ada'nın ne kadar büyüdüğü ise herkesi çok şaşırttı. İşte İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 105
İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada herkesi şaşırttı! Boyuna yetişti...

SİBEL CAN'IN KIZI MELİSA

  • 3
  • 105
İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada herkesi şaşırttı! Boyuna yetişti...

SİBEL CAN'IN KIZI MELİSA

  • 4
  • 105
İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada herkesi şaşırttı! Boyuna yetişti...

SİBEL CAN'IN KIZI MELİSA

  • 5
  • 105
İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada herkesi şaşırttı! Boyuna yetişti...

SİBEL CAN'IN KIZI MELİSA