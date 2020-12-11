İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada herkesi şaşırttı! Boyuna yetişti...

Uğradığı silahlı saldırı sonrası bırakmak zorunda kaldığı İbo Show programıyla 9 yıl aradan sonra ekrana dönen İbrahim Tatlıses, sosyal medyanın gündemine oturdu. Tatlıses'in programına sürpriz yaparak konuk olan kızı Elif Ada ise tüm dikkatleri üzerine çekti. 2011 yılında Ayşegül Yıldız ile nikah masasına oturan Tatlıses, kızı Elif Ada'yı kucağına almıştı. Programa konuk olan Elif Ada'nın ne kadar büyüdüğü ise herkesi çok şaşırttı. İşte İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada...