Tedavisi İzmir'de devam eden İbrahim Tatlıses, bu kez bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Sanatçıya, sosyal medyada "Kadıköy Boğası" lakabıyla tanınan Mustafa Başaran da eşlik etti. İkilinin buluşması sırasında çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Mustafa Başaran, buluşma sırasında İbrahim Tatlıses'e kendi yaşam öyküsünü anlatı ve bir şarkı seslendirdi. Geleceğe ilişkin planlarından da söz eden Başaran, nişanlısı Rabia ile Mayıs 2030'da evlenmeyi düşündüğünü belirtti. Başaran, evliliğinin ardından 1 milyon TL değerinde, ikinci el ve 2025 model bir Fiat Doblo satın almayı planladığını da dile getirdi.