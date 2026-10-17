İbrahim Tatlıses, İzmir'de Kadıköy Boğası ile buluştu! Son hali dikkat çekti
İbrahim Tatlıses ile bir araya gelen "Kadıköy Boğası" lakaplı Mustafa Başaran, evlilik planlarını ve 1 milyon TL değerindeki otomobil hayalini usta sanatçıya anlattı. İkilinin sohbeti sosyal medyada gündem oldu.
"İmparator" lakabıyla tanınan İbrahim Tatlıses, son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle gündeme gelmişti. Yurt dışı turnesinin ardından evinde rahatsızlanan 74 yaşındaki sanatçı, ambulansla hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
Safra kesesindeki enfeksiyon nedeniyle ameliyat edilen Tatlıses, operasyonun başarılı geçmesinin ardından 22 Nisan'da doktorlarının kontrolünde taburcu edilmişti. Ameliyat sonrasında yaşadığı güç kaybı nedeniyle doktorlarının önerisiyle fizik tedaviye başlayan usta sanatçı, daha sonraki süreçte yeniden hastaneye yattığını açıklamıştı.
İBRAHİM TATLISES İLE BİR ARAYA GELDİ
Tedavisi İzmir'de devam eden İbrahim Tatlıses, bu kez bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Sanatçıya, sosyal medyada "Kadıköy Boğası" lakabıyla tanınan Mustafa Başaran da eşlik etti. İkilinin buluşması sırasında çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.
Mustafa Başaran, buluşma sırasında İbrahim Tatlıses'e kendi yaşam öyküsünü anlatı ve bir şarkı seslendirdi. Geleceğe ilişkin planlarından da söz eden Başaran, nişanlısı Rabia ile Mayıs 2030'da evlenmeyi düşündüğünü belirtti. Başaran, evliliğinin ardından 1 milyon TL değerinde, ikinci el ve 2025 model bir Fiat Doblo satın almayı planladığını da dile getirdi.
TEKERLEKLİ SANDALYEYLE ARACINA GÖTÜRÜLDÜ
Alışveriş merkezindeki buluşmanın ardından çıkışa yönelen İbrahim Tatlıses, yardımcılarının desteğiyle tekerlekli sandalyeye oturtuldu. Usta sanatçıya aracına kadar eşlik edildi.
Fizik tedavisi devam eden Tatlıses'in alışveriş merkezindeki görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Mustafa Başaran ile buluşması da magazin gündeminde yer buldu.