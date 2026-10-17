"Dön Ne Olur", Ebru Gündeş'in müzik kariyerinde özel bir yere sahip olmayı sürdürdü. Sanatçı, 2017 yılında şarkıyı yeniden yorumlayarak sosyal medya hesabından paylaşmış ve kendisini yıllardır destekleyen hayranlarına teşekkür etmişti.

Böylece 1999 yılında yaşanan olayla hafızalara kazınan "Dön Ne Olur", yıllar sonra sanatçının sahnesinde yeniden yankılandı. Gündeş'in bu tercihi, hem şarkının geçmişini bilen dinleyiciler hem de sanatçıyı uzun yıllardır takip eden hayranları için gecenin dikkat çeken anlarından biri oldu.