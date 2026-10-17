Ebru Gündeş, 27 yıldır konserlerinde söylemediği şarkıyı yeniden seslendirdi
Ebru Gündeş, dün akşam İstanbul'da verdiği konserde yıllar sonra bir ilke imza attı. Sanatçı, 1999 yılında beyin kanaması geçirdiği dönemin ardından konserlerinde seslendirmediği "Dön Ne Olur" şarkısıyla sahne açılışı yaptı.
Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, yıllardır dillerden düşmeyen şarkıları ve kendine özgü yorumuyla müzik dünyasındaki yerini koruyor. Sanatçı, 16 Ekim akşamı İstanbul'daki Volkswagen Arena'da verdiği konserde dinleyicilerine sürpriz yaptı. Gündeş, 27 yıldır konserlerinde seslendirmediği bir şarkıyla dinleyicilerinin karşısına çıktı.
GEÇMİŞE GÖTÜREN SÜRPRİZ
"Dön Ne Olur", yalnızca sevilen bir şarkı olmasıyla değil, sanatçının hayatındaki özel yeriyle de öne çıktı. Gündeş'in 1999 yılında yaşadığı sağlık sorununun ardından uzun süre konserlerinde seslendirmediği parçayı yeniden söylemesi, dinleyicilerine geçmişte yaşananları hatırlattı.
BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ
Ebru Gündeş, 1 Aralık 1999'da "Dön Ne Olur" albümünün basın tanıtımı kapsamında gazetecilerle bir araya gelmişti. Tanıtım sırasında albüme adını veren şarkıyı seslendiren sanatçı, bir anda fenalaşarak yere yığılmıştı.
Çevresindekilerin yardımına koştuğu Gündeş için sağlık ekiplerine haber verilmiş, sanatçı hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan değerlendirmelerin ardından beyin kanaması geçirdiği belirlenen Gündeş, Prof. Dr. Cengiz Kuday ve ekibinin müdahalesiyle ameliyata alınmıştı.
İki ciddi ameliyat geçiren sanatçı, 16 Aralık 1999'da hastaneden taburcu edilmişti. Tedavi ve dinlenme sürecinin ardından sahnelere dönen Gündeş, 11 Mart 2000'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konserle yeniden dinleyicileriyle buluşmuştu.