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Ebru Gündeş, 27 yıldır konserlerinde söylemediği şarkıyı yeniden seslendirdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ebru Gündeş, dün akşam İstanbul'da verdiği konserde yıllar sonra bir ilke imza attı. Sanatçı, 1999 yılında beyin kanaması geçirdiği dönemin ardından konserlerinde seslendirmediği "Dön Ne Olur" şarkısıyla sahne açılışı yaptı.

Ebru Gündeş, 27 yıldır konserlerinde söylemediği şarkıyı yeniden seslendirdi 1

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, yıllardır dillerden düşmeyen şarkıları ve kendine özgü yorumuyla müzik dünyasındaki yerini koruyor. Sanatçı, 16 Ekim akşamı İstanbul'daki Volkswagen Arena'da verdiği konserde dinleyicilerine sürpriz yaptı. Gündeş, 27 yıldır konserlerinde seslendirmediği bir şarkıyla dinleyicilerinin karşısına çıktı.

Ebru Gündeş, 27 yıldır konserlerinde söylemediği şarkıyı yeniden seslendirdi 2

GEÇMİŞE GÖTÜREN SÜRPRİZ

"Dön Ne Olur", yalnızca sevilen bir şarkı olmasıyla değil, sanatçının hayatındaki özel yeriyle de öne çıktı. Gündeş'in 1999 yılında yaşadığı sağlık sorununun ardından uzun süre konserlerinde seslendirmediği parçayı yeniden söylemesi, dinleyicilerine geçmişte yaşananları hatırlattı.

Ebru Gündeş, 27 yıldır konserlerinde söylemediği şarkıyı yeniden seslendirdi 3

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

Ebru Gündeş, 1 Aralık 1999'da "Dön Ne Olur" albümünün basın tanıtımı kapsamında gazetecilerle bir araya gelmişti. Tanıtım sırasında albüme adını veren şarkıyı seslendiren sanatçı, bir anda fenalaşarak yere yığılmıştı.

Ebru Gündeş, 27 yıldır konserlerinde söylemediği şarkıyı yeniden seslendirdi 4

Çevresindekilerin yardımına koştuğu Gündeş için sağlık ekiplerine haber verilmiş, sanatçı hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan değerlendirmelerin ardından beyin kanaması geçirdiği belirlenen Gündeş, Prof. Dr. Cengiz Kuday ve ekibinin müdahalesiyle ameliyata alınmıştı.

Ebru Gündeş, 27 yıldır konserlerinde söylemediği şarkıyı yeniden seslendirdi 5

İki ciddi ameliyat geçiren sanatçı, 16 Aralık 1999'da hastaneden taburcu edilmişti. Tedavi ve dinlenme sürecinin ardından sahnelere dönen Gündeş, 11 Mart 2000'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konserle yeniden dinleyicileriyle buluşmuştu.

Ebru Gündeş, 27 yıldır konserlerinde söylemediği şarkıyı yeniden seslendirdi 6

ŞARKIYI YILLAR SONRA YENİDEN YORUMLAMIŞTI

"Dön Ne Olur", Ebru Gündeş'in müzik kariyerinde özel bir yere sahip olmayı sürdürdü. Sanatçı, 2017 yılında şarkıyı yeniden yorumlayarak sosyal medya hesabından paylaşmış ve kendisini yıllardır destekleyen hayranlarına teşekkür etmişti.

Ancak parçanın konser repertuvarına yeniden girmesi için yıllar geçmesi gerekti.

Ebru Gündeş, 27 yıldır konserlerinde söylemediği şarkıyı yeniden seslendirdi 7

Böylece 1999 yılında yaşanan olayla hafızalara kazınan "Dön Ne Olur", yıllar sonra sanatçının sahnesinde yeniden yankılandı. Gündeş'in bu tercihi, hem şarkının geçmişini bilen dinleyiciler hem de sanatçıyı uzun yıllardır takip eden hayranları için gecenin dikkat çeken anlarından biri oldu.

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