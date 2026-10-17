"İyi Bayramlar Türkiye" ve "Sevda Diye Bir Kuş" gibi şarkılarıyla tanınan usta sanatçı Soner Olgun, pankreas kanseriyle mücadelesinin ardından 16 Ekim'de 67 yaşında hayatını kaybetti.

Soner Olgun'un zorlu tedavi sürecinde kendisini yalnız bırakmayan isimlerden biri de eski eşi Özlem Koldaş oldu. Acı haberin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaşan Koldaş, yıllara yayılan dostluklarını, birlikte yaşadıkları anıları ve kızları Elif'i anlattı.

"İnsan, hayatının yarısını paylaştığı birine nasıl veda eder? Ben bilmiyorum… 21 yaşındaydım hayatıma girdiğinde, şimdi 47 yaşındayım. Evliliği başaramadık ama iyi dost olduk. Bir ömrün en güzel yılları, en zor zamanları, kahkahaları, gözyaşları, sahneleri, şarkıları… Hepsinde sen vardın.

Birlikte büyüdük, birlikte değiştik, bazen birbirimizi kırdık, bazen ayrı yollara yürüdük. Ama hayat bizi nereye götürürse götürsün, birbirimizin hayatındaki yerimiz her zaman çok kıymetliydi. Sen benim gençliğimdin, yol arkadaşımdın, en yakın dostumdun ve hayatımın bana verdiği en kıymetli hediyenin, Elif'imizin babasıydın.

Son günlerinde elinden tutarken, sana bakarken, acını biraz olsun hafifletebilmek için çırpınırken içimden hep aynı şey geçti: Keşke senin için yapabileceğim daha fazla şey olsaydı. Bugün seni kaybettik; bu iki kelimeyi yan yana getirmek bile canımı yakıyor. Bunca yıl hayatımda olan bir insanın artık olmayacağını kabullenmek nasıl mümkün, bilmiyorum."