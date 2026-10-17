Özlem Koldaş'tan Soner Olgun'a veda mesajı! Yıllara yayılan dostluklarını ve kızları Elif'i anlattı
Pankreas kanseri nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Soner Olgun'un eski eşi Özlem Koldaş, yıllar süren dostluklarına ve kızları Elif'e değindiği duygusal bir veda mesajı paylaştı. Koldaş'ın "Sen benim gençliğimdin" sözleri yürek burktu.
"İyi Bayramlar Türkiye" ve "Sevda Diye Bir Kuş" gibi şarkılarıyla tanınan usta sanatçı Soner Olgun, pankreas kanseriyle mücadelesinin ardından 16 Ekim'de 67 yaşında hayatını kaybetti.
CENAZE PROGRAMI
Olgun için 18 Ekim Pazar günü saat 11.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde veda töreni düzenlenecek. Sanatçı, Teşvikiye Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Soner Olgun'un zorlu tedavi sürecinde kendisini yalnız bırakmayan isimlerden biri de eski eşi Özlem Koldaş oldu. Acı haberin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaşan Koldaş, yıllara yayılan dostluklarını, birlikte yaşadıkları anıları ve kızları Elif'i anlattı.
"SEN BENİM GENÇLİĞİMDİN"
Özlem Koldaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İnsan, hayatının yarısını paylaştığı birine nasıl veda eder? Ben bilmiyorum… 21 yaşındaydım hayatıma girdiğinde, şimdi 47 yaşındayım. Evliliği başaramadık ama iyi dost olduk. Bir ömrün en güzel yılları, en zor zamanları, kahkahaları, gözyaşları, sahneleri, şarkıları… Hepsinde sen vardın.
Birlikte büyüdük, birlikte değiştik, bazen birbirimizi kırdık, bazen ayrı yollara yürüdük. Ama hayat bizi nereye götürürse götürsün, birbirimizin hayatındaki yerimiz her zaman çok kıymetliydi. Sen benim gençliğimdin, yol arkadaşımdın, en yakın dostumdun ve hayatımın bana verdiği en kıymetli hediyenin, Elif'imizin babasıydın.
Son günlerinde elinden tutarken, sana bakarken, acını biraz olsun hafifletebilmek için çırpınırken içimden hep aynı şey geçti: Keşke senin için yapabileceğim daha fazla şey olsaydı. Bugün seni kaybettik; bu iki kelimeyi yan yana getirmek bile canımı yakıyor. Bunca yıl hayatımda olan bir insanın artık olmayacağını kabullenmek nasıl mümkün, bilmiyorum."