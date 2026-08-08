Cristiano Ronaldo'nun düğününe Türkiye'den sürpriz isim

Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, yaklaşık 10 yıllık birlikteliklerini Madeira Adası'nda düzenlenecek görkemli bir düğünle taçlandırmaya hazırlanıyor. Dünyanın dört bir yanından ünlü isimlerin katılması beklenen organizasyonda, gecenin müzik performansını ise uluslararası başarılara imza atan Türk DJ Mahmut Orhan üstlenecek.

Dünya futbolunun yıldız isimlerinden Cristiano Ronaldo ile uzun yıllardır birlikte olduğu Georgina Rodriguez, ilişkilerini evlilikle taçlandırıyor. Yaklaşık 10 yıldır birlikte olan ve beş çocuk büyüten çift, hayatlarının en özel günü için Ronaldo'nun çocukluğunun geçtiği ve köklerinin bulunduğu Portekiz'e bağlı Madeira Adası'nı seçti.

MADEİRA ADASI'NDA GÖRKEMLİ DÜĞÜN HAZIRLIĞI Dünya basınının yakından takip ettiği düğünün en dikkat çeken ayrıntılarından biri ise müzik programı oldu. Dünyaca ünlü Türk prodüktör ve DJ Mahmut Orhan, görkemli organizasyonda sahne alarak davetlilere performans sergileyecek.

DÜĞÜNÜN SÜRPRİZ İSMİ MAHMUT ORHAN Etnik ve elektronik müziği bir araya getiren tarzıyla uluslararası başarılar elde eden Mahmut Orhan'ın, gecenin müzik akışını yöneteceği belirtildi.

FUNCHAL'DA YILDIZLAR GEÇİDİ YAŞANACAK Futbol dünyasının önde gelen isimlerinin, iş insanlarının ve Hollywood'dan birçok davetlinin katılması beklenen organizasyon, Madeira'nın başkenti Funchal'da gerçekleştirilecek.

800 KİŞİLİK KATEDRALDE NİKÂH KIYILACAK Nikâh töreninin, Funchal'ın tarihi merkezinde bulunan ve 800 kişilik kapasiteye sahip Funchal Katedrali'nde yapılacağı öğrenildi. Dini törenin ardından davetliler, kutlamaların devam edeceği Savoy Palace Hotel'e geçecek.