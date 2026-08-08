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Cristiano Ronaldo'nun düğününe Türkiye'den sürpriz isim

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, yaklaşık 10 yıllık birlikteliklerini Madeira Adası'nda düzenlenecek görkemli bir düğünle taçlandırmaya hazırlanıyor. Dünyanın dört bir yanından ünlü isimlerin katılması beklenen organizasyonda, gecenin müzik performansını ise uluslararası başarılara imza atan Türk DJ Mahmut Orhan üstlenecek.

Cristiano Ronaldo'nun düğününe Türkiye'den sürpriz isim 1

Dünya futbolunun yıldız isimlerinden Cristiano Ronaldo ile uzun yıllardır birlikte olduğu Georgina Rodriguez, ilişkilerini evlilikle taçlandırıyor. Yaklaşık 10 yıldır birlikte olan ve beş çocuk büyüten çift, hayatlarının en özel günü için Ronaldo'nun çocukluğunun geçtiği ve köklerinin bulunduğu Portekiz'e bağlı Madeira Adası'nı seçti.

Cristiano Ronaldo'nun düğününe Türkiye'den sürpriz isim 2

MADEİRA ADASI'NDA GÖRKEMLİ DÜĞÜN HAZIRLIĞI

Dünya basınının yakından takip ettiği düğünün en dikkat çeken ayrıntılarından biri ise müzik programı oldu. Dünyaca ünlü Türk prodüktör ve DJ Mahmut Orhan, görkemli organizasyonda sahne alarak davetlilere performans sergileyecek.

Cristiano Ronaldo'nun düğününe Türkiye'den sürpriz isim 3

DÜĞÜNÜN SÜRPRİZ İSMİ MAHMUT ORHAN

Etnik ve elektronik müziği bir araya getiren tarzıyla uluslararası başarılar elde eden Mahmut Orhan'ın, gecenin müzik akışını yöneteceği belirtildi.

Cristiano Ronaldo'nun düğününe Türkiye'den sürpriz isim 4

FUNCHAL'DA YILDIZLAR GEÇİDİ YAŞANACAK

Futbol dünyasının önde gelen isimlerinin, iş insanlarının ve Hollywood'dan birçok davetlinin katılması beklenen organizasyon, Madeira'nın başkenti Funchal'da gerçekleştirilecek.

Cristiano Ronaldo'nun düğününe Türkiye'den sürpriz isim 5

800 KİŞİLİK KATEDRALDE NİKÂH KIYILACAK

Nikâh töreninin, Funchal'ın tarihi merkezinde bulunan ve 800 kişilik kapasiteye sahip Funchal Katedrali'nde yapılacağı öğrenildi. Dini törenin ardından davetliler, kutlamaların devam edeceği Savoy Palace Hotel'e geçecek.

Cristiano Ronaldo'nun düğününe Türkiye'den sürpriz isim 6

DÜĞÜNDE HEDİYE KABUL EDİLMEYECEK

Düğün hazırlıkları kapsamında otelin iki katı ile tüm bar alanlarının organizasyon için kapatıldığı belirtildi. Ayrıca Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in, düğüne katılacak davetlilerden kişisel hediye kabul etmeyeceği ifade edildi.

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