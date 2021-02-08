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08 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza bir kez daha ayrıldı! İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza bir kez daha ayrıldı!
İbrahim Kutluay, uğruna 11 yıllık evliliğini bitirdiği Edwina Sponza'dan bir kez daha ayrıldı. Uzun süredir bir dargın bir barışık aşklarını sürdüren ikili, bu kez barışmamak üzere ilişkisini noktaladı. Kutluay, Sponza'nın evindeki eşyalarını da topladı.
Giriş Tarihi: 08.02.2021 09:12
Birlikte oldukları günden itibaren bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren İbrahim Kutluay ile sosyetenin önemli isimlerinden Edwina Sponza, tekrar ayrılık kararı aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Daha önce onlarca kez ayrılıp barışan çiften İbrahim Kutluay, bizzat kendisi 1 Kasım 2020'de ayrıldıklarını açıklamış, fakat 30 Kasım 2020'de ise tekrar barıştıklarını ilan etmişti.
Konuşulanlara göre çift, bu kez tekrar bir araya gelmemek üzere ilişkilerini kesin bitirdi. Dost bir şekilde ayrılık kararı alan İbrahim Kutluay, Edwina Sponza'nın evinde olan tüm eşyalarını da topladığı öğrenildi.
ESKİ HEYECAN KALMADI
Edwina Sponza uğruna iki çocuğunun annesi Demet Şener'den boşanan İbrahim Kutluay, bu kez ayrılıkta kesin kararlıymış. Demet Şener ile evliliğinden olan çocukları İrem ve Ömer ile her daim yakından ilgilenen İbrahim Kutluay, ayrılık sonrası ise çocukları ile kısa bir tatile çıktı.
Edwina Sponza'nın ise yakın çevresine "Artık heyecanımızı kaybettik. Ne yapsak da eskisi gibi olamıyoruz" diye ayrılığı duyurmaya başladığını öğrenildi.