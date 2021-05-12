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Huzurlu günler sona erdi! Bir Zamanlar Çukurova’da herkes Fikret'in peşinde
Atv'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, bu hafta yer yerinden oynayacak. Demir'in hapse girmesinin ardından tüm Çukurova' Fikret'in peşinde düşecek. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde, hem Hanımağa Züleyha hem Büyük Hanım Sevda ellerine silah alırken Lütfiye de yeğenini ateş hattından alacak. Bu hafta, Çukurova'da kadınlar adeta hayatın akışını değiştirecek.
Giriş Tarihi: 12.05.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 11:42
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