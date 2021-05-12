12 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Huzurlu günler sona erdi! Bir Zamanlar Çukurova’da herkes Fikret'in peşinde

Huzurlu günler sona erdi! Bir Zamanlar Çukurova’da herkes Fikret'in peşinde

Atv'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, bu hafta yer yerinden oynayacak. Demir'in hapse girmesinin ardından tüm Çukurova' Fikret'in peşinde düşecek. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde, hem Hanımağa Züleyha hem Büyük Hanım Sevda ellerine silah alırken Lütfiye de yeğenini ateş hattından alacak. Bu hafta, Çukurova'da kadınlar adeta hayatın akışını değiştirecek.

Giriş Tarihi: 12.05.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 11:42
  • 1
  • 9
Huzurlu günler sona erdi! Bir Zamanlar Çukurova’da herkes Fikret'in peşinde

ÜMİT DEMİR'İ SUÇLADI! ŞİMDİ NE OLACAK?

Ümit kendine geldiğinde, başına gelenlerden Demir'i sorumlu tutar. Tahliye olacağını beklerken, Demir tekrar cezaevine döner.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Huzurlu günler sona erdi! Bir Zamanlar Çukurova’da herkes Fikret'in peşinde

Kimsenin haberi yoktur ama aslında Demir'in evden ayrıldığında Ümit'in sapasağlam olduğunu Müjgan görmüştür. Üstelik Müjgan, Ümit'e olanları öğrenince Fikret'in yanından da ayrılacaktır.

  • 3
  • 9
Huzurlu günler sona erdi! Bir Zamanlar Çukurova’da herkes Fikret'in peşinde

FEKELİ FİKRET'İN PEŞİNDE!

Ümit olayının sorumlusunun Fikret olduğunu düşünen Fekeli, Mersin'e kadar izlerini takip edecektir. Ancak, Lütfiye ondan daha hızlı davranmıştır. Hatta Fikret'in de beklemeyeceği bir hızda, Lütfiye olayların içinde yerini alacaktır! Fekeli izlerini bulduğunda yaşanan gelişmeler, Fikret ile onu yine karşı karşıya getirecektir.

  • 4
  • 9
Huzurlu günler sona erdi! Bir Zamanlar Çukurova’da herkes Fikret'in peşinde

ŞERMİN YİNE KİMSEYİ İKNA EDEMİYOR AMA TÜM İPUÇLARINI TOPLUYOR

Ümit hastane olduğu sürece Sevda gözyaşları ile başından ayrılmaz. Şermin de elbette, tüm olan biteni, daha önce öğrendikleri ile birleştirecektir. Hatta cezaevine gidip Demir'e de anlatacaktır ama onun öğrendikleri ile henüz kimse ilgilenmeyecektir.

  • 5
  • 9
Huzurlu günler sona erdi! Bir Zamanlar Çukurova’da herkes Fikret'in peşinde

ZÜLEYHA VE ŞADİ DE FİKRET'İN PEŞİNDE!

Züleyha, Demir'i kurtarmak için Fikret'in peşine düşer. Şadi'nin bulduğu ipucu ile takibe başlarlar ama bu hayati bir tehlikeye yol açacaktır