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Hülya Avşar’ın ada aldığı iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı

Hülya Avşar, Ayvalık'ta bulunan Çiçek Adası'nı aldığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Adanın sahibi olan Ayşe Afacan ve Hüseyin Hulusi Afacan çifti, adanın satılık olmadığını, 17 yıldır adada mutlu bir hayat yaşadığını açıkladı. Adada balıkçılık yapan ve 'Yerli Robinsonlar' olarak anılan çift, adanın satışıyla ilgili olarak ise "Hülya Avşar daha eskiden de yaptı bunu, gündemde kalmak için yapıyor" dedi.

Giriş Tarihi: 03.10.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 12:00
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Hülya Avşar’ın ada aldığı iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı

Ayvalık ilçesinde zeytin ve çam ağaçlarıyla kaplı, nergis çiçekleriyle ünlü Çiçek Adası, farklı bir yaşam hikayesine de ev sahipliği yapıyor. Adaya 17 yıl önce yerleşen Hüseyin ve Ayşe Afacan çifti, yalnız başlarına kentten uzak ve mütevazı bir yaşam sürüyor. Ayvalık'ta, 'Yerli Robinsonlar' olarak anılan Afacan çifti, ana karaya 600 metre mesafede modern yaşamdan uzak Çiçek Adası'nda, Rumlar zamanından kalan taş yapılardan birinde kalıyor. Kendilerine yetecek kadar tarım ürünü yetiştirip, hayvanlarına bakıyor.

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Hülya Avşar’ın ada aldığı iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı

'HÜLYA AVŞAR DAHA ESKİDEN DE YAPTI'

17 yıl önce oğluyla birlikte balık çiftliği yapmak için adaya geldiğini söyleyen Hüseyin Hulusi Afacan, tam satış zamanı geldiğinde yaşanan bir afet nedeniyle balıkların hepsinin dağıldığını söyledi. Sonrasında eşiyle birlikte adaya yerleşme kararı aldıklarını söyleyen Afacan, zamanla adaya alıştıklarını ve tüm zorluklarına karşın burada yaşamayı sevdiklerini söyledi. Zaman zaman adanın satış konusunun, sahiplerinin bile haberi olmadan bazı emlakçılar tarafından gündeme geldiğini belirten Hüseyin Hulusi Afacan, "Haberi duyduğumda inanmadım. Hülya Avşar daha eskiden de yaptı bunu, gündemde kalmak için yapıyor" diye konuştu.

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Hülya Avşar’ın ada aldığı iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı

Ayşe Afacan ise "Biz bu iddiaları duyduğumuzda inanmadık. Bizi tanıyanlar telefon yağmuruna tuttular. Biz de 'Bu olay gerçek olsa haberimiz olur. Aileler bu adalara sahip çıkıyor. Zaten biz de onun için buradayız. Bildiğimiz kadarıyla satmaya da niyetleri yok" dedi.

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Hülya Avşar’ın ada aldığı iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı

Çiçek Adası'nın hissedarlarından Şerif Ali Hatırlı da, adayı Hülya Avşar'ın satın aldığı iddiasını yalanlayarak, "Kendisiyle görüşmemiz olmadığı gibi satış da söz konusu değildir" açıklamasında bulunmuştu.

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Hülya Avşar’ın ada aldığı iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı

ELEKTRİKLERİNİ KENDİLERİ ÜRETİYOR

Afacan çifti, ana karaya 600 metre uzaklıktaki, 275 bin metrekare yüz ölçüme sahip, zeytin ve çam ağaçlarıyla kaplı, nergis çiçekleriyle ünlü Çiçek Adası'nda başlarından farklı öykülerde geçtiğini anlattı. Adada yiyecekleri kadar bakla, patlıcan, domates, biber, maydanoz, nane ürettiklerini söyleyen Ayşe Afacan, ihtiyaçlarını karşılamak için birkaç günde bir fiber tekneyle Ayvalık'a gidip geliyor.