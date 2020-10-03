ANA SAYFA
Hülya Avşar’ın ada aldığı iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı
Hülya Avşar, Ayvalık'ta bulunan Çiçek Adası'nı aldığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Adanın sahibi olan Ayşe Afacan ve Hüseyin Hulusi Afacan çifti, adanın satılık olmadığını, 17 yıldır adada mutlu bir hayat yaşadığını açıkladı. Adada balıkçılık yapan ve 'Yerli Robinsonlar' olarak anılan çift, adanın satışıyla ilgili olarak ise "Hülya Avşar daha eskiden de yaptı bunu, gündemde kalmak için yapıyor" dedi.
Giriş Tarihi: 03.10.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 12:00
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9