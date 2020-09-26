Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
26 Eylül 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Hülya Avşar Ayvalık’ta ada aldı!
Uzun yıllardır yaz aylarını Ayvalık'ta geçiren Hülya Avşar Cunda Adası yakınlarında ada satın aldı. Ada için 55 milyon lira ödeyen Avşar'ın mimarisini kızı Zehra Çilingiroğlu'na emanet edeceği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 26.09.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 10:17
Son dönemde yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Hülya Avşar, yıllardır yaz tatilini geçirdiği Ayvalık'tan ada satın aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Daha önce ailesi için çiftlik evi yaptırdığını söyleyen Avşar, Cunda yakınlarındaki Çiçek Adası için çoklu ortaklarla görüşme yaptı. Olumlu geçen pazarlığın ardından oyuncunun birkaç gün içerinde imzayı atacağı öğrenildi.
Hülya Avşar'ın 55 milyon TL ödeyeceği adada, malikane ve tenis kortları gibi çeşitli spor alanları olacak. Oyuncu, yeni yuvasının mimarisini ise kızı Zehra Çilingiroğlu'na teslim edecek.
Yıllardır hayalini kurduğu ada için kesenin ağzını açan Avşar'ın yılın büyük bölümünü burada geçireceği söyleniyor.