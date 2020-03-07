07 Mart 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Hizmetçiler oyuncuları kimdir? Hizmetçiler dizisi nerede çekiliyor? Hizmetçiler konusu nedir?

Hizmetçiler dizisi 1. bölümüyle Kanal D'de başlıyor. Cennet Konakları'ndaki hikayeyi anlatan Hizmetçiler dizisinin oyuncu kadrosu dikkat çekerken, dizinin konusu seyirciler tarafından merak ediliyor. Kanal D'nin yeni dizisi Hizmetçiler' dizisine ilişkin merak edilenleri derledik. Peki, Hizmetçiler oyuncuları kimdir? Hizmetçiler dizisi nerede çekiliyor? Hizmetçiler konusu nedir?

Giriş Tarihi: 07.03.2020 18:51 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 18:57
  • 1
  • 16
Hizmetçiler oyuncuları kimdir? Hizmetçiler dizisi nerede çekiliyor? Hizmetçiler konusu nedir?

Hizmetçiler dizisi ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Kanal D'nin yeni dizisi Hizmetçiler değişik hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı Cennt Konakları'ndaki hizmetçilerin hikayesini anlatan dizi ile ilgili merak edilenleri sayfamızda derledik. Peki, Hizmetçiler oyuncuları kimdir? Hizmetçiler dizisi nerede çekiliyor? Hizmetçiler konusu nedir? İşte yeni dizi Hizmetçiler...

  • 2
  • 16
Hizmetçiler oyuncuları kimdir? Hizmetçiler dizisi nerede çekiliyor? Hizmetçiler konusu nedir?

HİZMETÇİLER NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hizmetçiler dizisinin nerede çekildiği konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Ancak tahminlere göre dizinin Zekeriyaköy ya da Belgrad Ormanları yakınlarında çekildiği tahmin ediliyor.

  • 3
  • 16
Hizmetçiler oyuncuları kimdir? Hizmetçiler dizisi nerede çekiliyor? Hizmetçiler konusu nedir?

HİZMETÇİLER DİZİSİ KONUSU

Küçük bir kasabada kendi halinde yaşayan Ela'nın hayatı İstanbul'un ünlü ailelerinden Atahanlıların torunlarının kaçırılmasıyla bir günde tümden değişir. Onu lüks bir sitenin kapısına getiren gerçeğin peşinden sürüklenirken hayat ona bu kez bambaşka bir oyun oynar.

Adına Cennet Konakları denen bu lüks sitede artık bir hizmetçidir. Birbirinden farklı zengin hayatları tanıdıkça herkesin gerçek yüzlerini de görmeye başlar. Üstelik tıpkı zenginler gibi onların evlerinde çalışan hizmetçilerin de sırları vardır.

Saklanan sırların ucu Atahanlıların kayıp hizmetçisine dayandığında Ela burada yaşayan hiç kimsenin masum olmadığını anlar. Hacer, Atiye ve Çiçek de yaşananların birer parçasıdır. Çünkü bu sitede hizmetçiler sadece evleri değil, patronlarının sakladığı "kirli" çamaşırları da temizlemektedir. İşin aslı Cennet Konakları'nda hiçbir şey göründüğü gibi değildir.

  • 4
  • 16
Hizmetçiler oyuncuları kimdir? Hizmetçiler dizisi nerede çekiliyor? Hizmetçiler konusu nedir?

ELA SÖNMEZ "Benim küçük, kendi halinde sıradan bir hayatım vardı. Zengin bir ailenin yanında hizmetçi olacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Hayat bazen bize seçim yapma şansı vermez. Ben de aradığım cevaplara ulaşmak için ne gerekiyorsa onu yaptım. O cevaplar da beni yeni sorulara, yeni bilinmezlere sürükledi."

  • 5
  • 16
Hizmetçiler oyuncuları kimdir? Hizmetçiler dizisi nerede çekiliyor? Hizmetçiler konusu nedir?

ATİYE KULAKSIZ "Çok şükür diyorum her gün. Hiç de gocunmuyorum hizmetçi olduğum için. Ne gocunacağım. Aç değilim açıkta değilim. Bir de kocam var... Dalyan gibi. Tek bir eksiğim var şu kucağımda tutacağım bir bebe… Onu da nasip ederse valla dünyada benden mutlusu olmaz."