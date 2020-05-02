Hizmetçiler dizisinin Atiye’si Algı Eke’nin eski eşi bakın kim çıktı!

Hizmetçiler dizisiyle ekranlara geri dönen Algı Eke, kısa sürede yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. Bugüne kadar birçok dizi projesinde yer alan ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Algı Eke özel hayatıyla merak konusu oldu. Eke hakkında araştırma yapan sevenleri güzel oyuncunun eski eşini görünce şoke oldu. Sessiz sedasız nikah masasına oturan ve yine sessiz sedasız boşanan eski eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı! İşte güzel oyuncunun eski eşi...