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Hizmetçiler dizisinin Atiye’si Algı Eke’nin eski eşi bakın kim çıktı!

Hizmetçiler dizisiyle ekranlara geri dönen Algı Eke, kısa sürede yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. Bugüne kadar birçok dizi projesinde yer alan ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Algı Eke özel hayatıyla merak konusu oldu. Eke hakkında araştırma yapan sevenleri güzel oyuncunun eski eşini görünce şoke oldu. Sessiz sedasız nikah masasına oturan ve yine sessiz sedasız boşanan eski eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı! İşte güzel oyuncunun eski eşi...

Giriş Tarihi: 02.05.2020 17:43 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 17:46
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Hizmetçiler dizisinin Atiye’si Algı Eke’nin eski eşi bakın kim çıktı!

Hizmetçiler dizisinde canlandırdığı Atiye karakteriyle yeniden ekranlara dönen Algı Eke'nin özel hayatını mercek altına alan izleyiciler Eke'nin eski eşini görünce şoke oldu. Sessiz sedasız evlenen ve yine aynı şekilde boşanan Eke'nin eski eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. İşte güzel oyuncunun eski eşi…

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Hizmetçiler dizisinin Atiye’si Algı Eke’nin eski eşi bakın kim çıktı!

ESRA BİLGİÇ

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Hizmetçiler dizisinin Atiye’si Algı Eke’nin eski eşi bakın kim çıktı!

ESRA BİLGİÇ - GÖKHAN TÖRE

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Hizmetçiler dizisinin Atiye’si Algı Eke’nin eski eşi bakın kim çıktı!

ESRA BİLGİÇ - GÖKHAN TÖRE

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  • 57
Hizmetçiler dizisinin Atiye’si Algı Eke’nin eski eşi bakın kim çıktı!

ESRA BİLGİÇ - GÖKHAN TÖRE