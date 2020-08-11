Heyecan dorukta! Aşk 101 2. sezon fragmanı ile yayın tarihi belli oldu mu? Aşk 101 2. sezon ne zaman?

Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix'in Türk dizisi Aşk 101'de 2. sezon hazırlıkları sürüyor. Nisan 2020 tarihinde izleyiciyle buluşan dizisinin ikinci sezon çelimleri başladı. Çoğu izleyicinin beğenisini toplayan Aşk 101 dizisinin ikinci sezon başlangıç tarihi merak ediliyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda derledik. Peki, Aşk 101 2. sezon fragmanı ile yayın tarihi belli oldu mu? Aşk 101 2. sezon ne zaman? İşte cevaplar...