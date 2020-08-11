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Haberler Galeri Heyecan dorukta! Aşk 101 2. sezon fragmanı ile yayın tarihi belli oldu mu? Aşk 101 2. sezon ne zaman?

Heyecan dorukta! Aşk 101 2. sezon fragmanı ile yayın tarihi belli oldu mu? Aşk 101 2. sezon ne zaman?

Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinin ikinci sezonu heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda Kaan Urgancıoğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ile dizinin ikinci sezon çekimlerine başlandığı ortaya çıkmıştı. Dizinin devam filminin "Aşk 102" adıyla devam edeceği iddia edilmişti. Peki, Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 11.08.2020 14:45 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 14:50
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Heyecan dorukta! Aşk 101 2. sezon fragmanı ile yayın tarihi belli oldu mu? Aşk 101 2. sezon ne zaman?

Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix'in Türk dizisi Aşk 101'de 2. sezon hazırlıkları sürüyor. Nisan 2020 tarihinde izleyiciyle buluşan dizisinin ikinci sezon çelimleri başladı. Çoğu izleyicinin beğenisini toplayan Aşk 101 dizisinin ikinci sezon başlangıç tarihi merak ediliyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda derledik. Peki, Aşk 101 2. sezon fragmanı ile yayın tarihi belli oldu mu? Aşk 101 2. sezon ne zaman? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Heyecan dorukta! Aşk 101 2. sezon fragmanı ile yayın tarihi belli oldu mu? Aşk 101 2. sezon ne zaman?

AŞK 101 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aşk 101'in ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Dizinin ikinci sezon çekimlerine başlandığı, Kaan Urgancıoğlu'nun Instagram'da paylaştığı fotoğraf ile ortaya çıktı. Yeni sezon tarihi duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Heyecan dorukta! Aşk 101 2. sezon fragmanı ile yayın tarihi belli oldu mu? Aşk 101 2. sezon ne zaman?
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Heyecan dorukta! Aşk 101 2. sezon fragmanı ile yayın tarihi belli oldu mu? Aşk 101 2. sezon ne zaman?

AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI?

Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.

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Heyecan dorukta! Aşk 101 2. sezon fragmanı ile yayın tarihi belli oldu mu? Aşk 101 2. sezon ne zaman?

Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder.