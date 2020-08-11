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Heyecan dorukta! Aşk 101 2. sezon fragmanı ile yayın tarihi belli oldu mu? Aşk 101 2. sezon ne zaman?
Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinin ikinci sezonu heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda Kaan Urgancıoğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ile dizinin ikinci sezon çekimlerine başlandığı ortaya çıkmıştı. Dizinin devam filminin "Aşk 102" adıyla devam edeceği iddia edilmişti. Peki, Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 11.08.2020 14:45Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 14:50