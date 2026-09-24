Kimse fark edememişti, Müge Anlı yakaladı: Cinayeti getiren izler
Osmaniye'de kaybolduktan sonra Kahramanmaraş'ta cansız bedeni bulunan Ayşegül Yaşar cinayetinde dikkat çeken ayrıntıyı Müge Anlı fark etti. Tamer Kahveci'nin kolundaki izlere dikkat çeken Anlı'nın ısrarlı soruları, cinayet itirafının öncesindeki süreci yeniden gündeme taşıdı.
Osmaniye'de 26 Ağustos'ta yürüyüş yapmak için evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ayşegül Yaşar'ın cansız bedeni, Kahramanmaraş'taki ormanlık alanda bulunmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tamer Kahveci'nin cinayeti itiraf ettiği öğrenilmiş, Kahveci daha sonra tutuklanmıştı.
Türkiye'nin gündemine oturan olay, Müge Anlı'nın ATV ekranlarında yayınlanan programında da ele alınmıştı. Kahveci'nin canlı yayındaki görüntülü bağlantısı sırasında kolundaki izler, Müge Anlı'nın dikkatinden kaçmamıştı.
Anlı, araç tamiri sırasında oluştuğu öne sürülen izlerin tırnak çiziğine benzediğini belirtmiş ve Kahveci'ye bu konuda ısrarlı sorular yöneltmişti.
MÜGE ANLI'NIN MÜTHİŞ DİKKATİNE BAKAR MISINIZ?
Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, 24 Eylül tarihli köşe yazısında "Müge Anlı'nın müthiş dikkatine bakar mısınız?" başlığıyla dikkat çeken ayrıntıyı kaleme aldı.
"ARTIK SUÇLUYU GÖZÜNDEN TANIYOR"
Aytuğ, Anlı'nın "insan sarraflığı" olarak nitelendirdiği özelliğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Üzerinden uzun zaman geçti ama gündemin aşırı yoğunluğundan dolayı yazmaya ancak fırsat bulabildim. Sizlere bir kez daha Müge Anlı'nın 'insan sarraflığından' bahsedeceğim. Artık suçluyu gözünden tanıyor. 'Kriminal dikkat odaklanması' ise müthiş bir seviyeye ulaştı.
Osmaniye'de 'Yürüyüşe çıkıyorum' diye evden çıkıp kayıplara karışan Ayşegül Yaşar'ın yakınları, Müge Anlı'nın ATV'deki programına başvurmuştu. Şüpheler, internette tanışıp arkadaş olduğu Tamer Kahveci'nin üzerinde yoğunlaşmıştı.
Müge, görüntülü bağlantıyla adamı sorguya çekip kendine has üslubuyla bir güzel sıkıştırdı. Artık nasıl bir meleke kazandıysa o sırada adamın kolundaki izler dikkatini çekti. Adam, 'Arabamı tamir ederken yaktım' dese de Müge buna inanmadı ve izlerin tırnak çiziğine benzediğini söyledi. Araya hafta sonu girdi. Köşeye sıkışan adam, polise itirafta bulunmak zorunda kaldı ve kadını boğarak öldürdükten sonra ormanlık bir alana gömdüğünü söyledi."