Aytuğ, yazısının devamında Ayşegül Yaşar'ın bileğinden dirseğine kadar uzanan ve yaklaşık 500 bin lira değerinde olduğu belirtilen altın bileziklerle ilgili de dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

"Bu arada kadının bileğinden dirseğine kadar uzanan 500 bin lira değerindeki altın bileziklerin sırasıyla ortalıkta dolaşması da garibime gitti. Söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama zaman artık öyle bir zaman değil."