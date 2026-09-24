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Çağatay Ulusoy 36 yaşında! Aslıhan Malbora aşkını bir kez daha haykırdı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora'nın 2024 yılında başlayan aşkı doludizgin sürüyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Malbora, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı.

Çağatay Ulusoy 36 yaşında! Aslıhan Malbora aşkını bir kez daha haykırdı 1

Dizilerin aranılan yüzlerinden yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, özel hayatıyla da magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Son olarak final yapan Eşref Tek dizisiyle ekranlarda izleyici karşısına çıkan Ulusoy'un, oyuncu Aslıhan Malbora ile aşkı doludizgin sürüyor.

Çağatay Ulusoy 36 yaşında! Aslıhan Malbora aşkını bir kez daha haykırdı 2

AŞKLARI DİZİ SETİNDE BAŞLADI

Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora, 2024 yılında "Kübra" dizisinin setinde tanıştı. Bir süre ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, Barselona tatili dönüşünde havalimanında ilk kez birlikte görüntülenerek aşklarını kamuoyuna doğrulamıştı.

Çağatay Ulusoy 36 yaşında! Aslıhan Malbora aşkını bir kez daha haykırdı 3

YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü çift, daha sonra Bodrum'da birlikte tatil yaparken objektiflere yansımıştı. Özellikle Ulusoy'un tatildeki görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu.

Çağatay Ulusoy 36 yaşında! Aslıhan Malbora aşkını bir kez daha haykırdı 4

Ünlü oyuncunun aldığı kilolar ve yıllar içindeki değişimi hayranlarının da dikkatinden kaçmamış, sosyal medyada Ulusoy'un yeni görüntüsüyle ilgili çok sayıda yorum yapılmıştı.

Çağatay Ulusoy 36 yaşında! Aslıhan Malbora aşkını bir kez daha haykırdı 5

ASLIHAN MALBORA'DAN ROMANTİK DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Çiftin aşkının devam ettiğini gösteren bir diğer detay ise Aslıhan Malbora'nın sevgilisi Çağatay Ulusoy'un doğum gününde yaptığı paylaşım oldu. Malbora, 36 yaşına giren Ulusoy'u Instagram hesabından kırmızı kalp emojisiyle kutladı.

Çağatay Ulusoy 36 yaşında! Aslıhan Malbora aşkını bir kez daha haykırdı 6

Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora'nın birlikteliği, bu romantik paylaşımın ardından bir kez daha magazin gündemine geldi.

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